Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

Predsjednik Milorad Dodik zahvalio je danas u Bugojnu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Republici Srpskoj i Srbima u Federaciji BiH.

"Ranije su se od nas krili zvaničnici Srbije, mi smo vapili za pažnjom i podrškom. Ona nije dolazila na način na koji smo i očekivali, čak ni u minimalnom količinama. Kad je Vučić došao na vlast to se promijenilo i prestali smo biti stranci za Srbiju", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je podsjetio da od dolaska Vučića na vlast, pacijenti i studenti iz Republike Srpske više nisu tretirani kao stranci u Srbiji.

"Zahvaljujući predsjedniku Vučiću Srbija je uložila 140 miliona KM u Republiku Srpsku i mi to ne možemo da zaboravimo. Ovo što smo dogovorili ovih dana tokom posjete Šipovu, Drvaru, srpskom Kupresu promijeniće živote naših ljudi tamo", istakao je Dodik.

Dodik je posebno istakao projekat vodosnabdijevanja u Novom Selu, gdje stanovništvu nikad nije imalo vodu.

Dodik je naglasio da sve to zajedno rade Srbija i Republika Srpska.

Dodik je poručio da ovdje žive Srbi, da je Vučić odrastao ovdje kao Srbin, nikad nije bio takozvani bosanski Srbin.

"Ja sam ponosan što sam Srbin, ponosan sam na razvoj Srbije i njenu snagu. Ovdje Hrvati i muslimani misle da je njima dobro kad je Srbiji loše, to su zvanične političke proklamacije, to je dio planova ili želja. Sve su činili da onemoguće da Srbija raste", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je ponosan što je Srbija napredovala.

"Ponosno idem u Srbiju i puno mi je srce kad god dođem bilo gdje u Srbiju. Mi kad dolazimo vidimo kako se Srbija razvija i gradi", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da mu je zadovoljstvo što je imao priliku da posjeti kuću oca predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u selu Čipuljić kod Bugojna, prenosi Srna.