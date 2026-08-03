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Dodik i Vučić u Novom Selu: Srpska i Srbija će pomoći izgradnju vodovoda

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:55

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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник СНСД-а Милорад Додик у Новом Селу
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske finansiraće 40 odsto projekta izgradnje vodovoda u Kupresu u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je mještanima obećao da će Srbija finansirati 60 odsto ovog projekta.

"Vučić je prvi predsjednik Srbije koji je došao na ovo područje. Srbija stoji iza nas i to nam je uvijek važno", rekao je Dodik novinarima u Kupresu.

On je naveo da je Republika Srpska činila sve da pomogne narodu u ovom kraju, zbog čega je i formirana opština da bi lakše realizovali određene projekte poput puta koji je uređen.

"Ostaje nam da se bavimo osnovnim životnim problemima", rekao je Dodik, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Kupres

Vodosnabdijevanje

Srbija

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