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Teška nesreća u Banjaluci, sedmoro povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 18:30

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Тешка несрећа у Бањалуци, седморо повријеђених
Foto: Provjereno.info

Povrijeđeno je sedam osoba u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Jošikova voda (Bistrica) u Banjaluci, potvrđeno je za ATV.

U frontalnom udesu su učestvovala dva putnička vozila.

Policija obavlja uviđaj na mjestu događaja, a nije bilo obustave saobraćaja

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Bistrica

Banjaluka

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