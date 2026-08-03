Teška nesreća u Banjaluci, sedmoro povrijeđenih

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Povrijeđeno je sedam osoba u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Jošikova voda (Bistrica) u Banjaluci, potvrđeno je za ATV.

U frontalnom udesu su učestvovala dva putnička vozila. Policija obavlja uviđaj na mjestu događaja, a nije bilo obustave saobraćaja

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