Veto zaustavio odluku, Komisija nastavila po svom - stiže odgovor iz Srpske

Politika kasabe – tako Nenad Stevandić opisuje postupanje izvršnog funkcionera Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koji je dao nalog da člana iz Republike Srpske nezakonito, retroaktivno odjave. Nezakonito je održana i takozvana konstitutivna sjednicu novog saziva Komisije, iako je ista ta odluka Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pala.

Veto srpskog člana Predsjedništva BiH je potvrđen u Narodnoj skupštini – dvotrećinskom većinom. Odluka Predsjedništva BiH time nije mogla stupiti na snagu. Možda Republika Srpska ne treba da se otcjepljuje, pošto su se oni već otcijepili, kao što su se otcijeili od elementarne logike dodaje prvi predsjednik Narodne skupštine. Koji god narod pokušaš da prevariš, vratiće ti se sa kamatom.

,,A mi smo pripremili najveće moguće kamate i za Bećirevića i svih njih koji ovo rade. Odbor za Ustavna pitanja se konsultuje i sa kabinetom srpskog člana Predsjedništva, predsjednika Republika i predsjednika Vlade. Imamo pravne eksperte iz međunarodnog, domaćeg i ustavnog prava. Reagovaćemo pravno, institucionalno, bez ustezanja i na prvu, koristeći sve pravne i sve druge mehanizme koje su nam dozvoljene Poveljom UN-a’’, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik NSRS i Odbora za Ustavna pitanja NS Republike Srpske.

Povod za cijeli slučaj je Anđelina Ošap Gaćanović. Prošlog petka je mejlom obaviještena da je retroaktivno odjavljena iz Komisije, zajedno sa Farukom Kapidžićem. Tvrdi da nikada nije dobila odluku o razrješenju, da odluka Predsjedništva na koju se pozivaju nije objavljena niti je stupila na snagu. Zbog svega toga će, kaže podnijeti krivične prijave.

,,I su skladu sa tim - na ovaj način se praktično napada Ustav BiH i osporava pravo veta, a o čemu je znamo podnijeta i apelacija Ustavnom sudu iz kabineta gospodina Bećireviča. Vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati, jer ovo predstavlja postupanje službenika sa elementima krivične odgovornosti. Kao takvo definitivno će biti prijavljeno. U to nema sumnje’’, rekla je Anđelina Ošap Gaćanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Riječ je o potpuno nezakonitom aktu, koji ima elemente apsolutne ništavosti. Čak i da ništa nije bilo sporno u vezi sa procedurom donošenja Odluke Predsjedništva BiH, a mnogo toga je sporno – retroaktivne odluke nemaju nikakvu pravnu valjanost, objašnjava pravnik. Pogotovo one koje se šalju mejlom.

,,Pogotovo one koje krše interne procedure u samoj Komisiji. Uvjeren sam da će oba člana Komisije koja su na ovaj nezakonit način narodski rečeno istjerano nepravno iz Komisije podnijeti tužbe. Ne bih se iznenadio ni sa krivičnim prijavama. Ljudi moraju da znaju da će iz budžeta BiH, odnosno novcem poreskih obveznika na kraju to sve biti refundirano ovim članovima Komisije’’, rekao je Milko Grmuša, pravnik.

Jedna retroaktivna odjava otvorila je pandorinu kutiju - pitanje koje daleko prevazilazi Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika. Ako se odluke zaustavljene vetom mogu provoditi u praksi, šta onda uopšte znači mehanizam zaštite koji je predviđen Dejtonskim sporazumom - po svemu sudeći, tek slijedi pravna bitka.