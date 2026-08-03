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Sudar dva auta i kamiona između Banjaluke i Mrkonjić Grada

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 13:34

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Удес у Бочцу
Foto: Viber

Dva putnička automobila i kamion sudarili su se u mjestu Bočac, na magistralnom putu Banjaluka - Jajce, potvrđeno je za ATV u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Iz policije su nam rekli da, srećom, u ovoj nezgodi nema povrijeđenih osoba.

Na vozilima je nastala materijalna šteta.

Zbog ovog udesa saobraćaj se odvijao usporeno, ali nije bilo potpune obustave.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

Bočac

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