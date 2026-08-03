Sudar dva auta i kamiona između Banjaluke i Mrkonjić Grada

Autor:ATV redakcija
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Dva putnička automobila i kamion sudarili su se u mjestu Bočac, na magistralnom putu Banjaluka - Jajce, potvrđeno je za ATV u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.
Iz policije su nam rekli da, srećom, u ovoj nezgodi nema povrijeđenih osoba.
Na vozilima je nastala materijalna šteta.
Zbog ovog udesa saobraćaj se odvijao usporeno, ali nije bilo potpune obustave.
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