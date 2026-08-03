Dodik i Vučić dočekali Kneževića u Čipuljiću: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

Vučić je rekao da Srbi moraju da imaju čvrste nacionalne veze i da međusobno stalno razgovaraju, naglasivši da sa gnušanjem odbacuje priču o Srbima kao policentričnom narodu.

Vučić je rekao da tu priču plasiraju srpski neprijatelji i oni koji bi da pocijepaju srpski narod tako da svako ima svoju državu, svoj jezik.

- Opaka je to priča koju su izmislile brojne agenture, a prihvatili razbijači Srbije - rekao je Vučić naglasivši da im to neće uspjeti jer Srbi međusobno razgovaraju, razumiju se, a Srbija je ekonomski sve jača.

Vučić je upoznao goste sa istorijatom stradanja ovog mjesta rekavši da su Hrvati u Drugom svjetskom ratu tačno znali kojim će redom da pale kuće u tom selu, a da se redoslijed znao i devedesetih kada su te kuće ponovo palili "neki koji su se vraćali iz Vukovara".

On je rekao da u ovom selu danas uglavnom žive muslimani, da Srba, skoro da i nema, ali da se srpska trobojka ponovo vijori i u kući Vučića i u dvorištu, jer je to bila i jeste srpska kuća.

Vučić je rekao da se raduje večerašnjem druženju sa svim komšijama i da su svi dobrodošli "u Vučiće".

Vučić je naveo da je za njega ovo veliki dan.

- Vidjeli ste koliko je desetine i desetine komšija i prijatelja došlo, uglavnom Bošnjaka, muslimana, Srba naravno, ono što ih ima ovdje malo. Od pola 7, 7, ćemo da ugostimo sve, pa i do sada smo sve ugostili, primili dole, i ja sam razgovarao sa njima. Šerif je komšija prvi tu, pa se on prihvatio i uloge domaćina. I moji, Vanja i Roman, naravno, to je moja porodica, familija, i oni tu pomažu. Došao je i mali Nikola iz grada, evo, on je isto, on je sad u Gradiški, on je izbjegao, čitava porodica je došla ovdje zbog naše kuće. Inače, ovdje su naše ove dvije kuće, neko im je rekao od domaćih Hrvata, to su bile prve dvije spaljene kuće. Prve dvije spaljene i srušene, onda su sve druge. I Vučića kuće i Kadijevića kuće i Lukića kuće i Stanića kuće i Čavića kuće, i sve druge - rekao je Vučić u kući svog djeda.

Tako da, neko im je tačno po redu rekao kako da sve najuglednije kuće Srba ruše, a onda sve više nije bilo reda, istakao je Vučić.

- To je bila neka vukovarska, neka bojna njihova, koja se vraćala poslije Vukovara, i to su uradili. Evo, mi smo ovo obnovili sad, sve se promijenilo. Nekada su ovde živjeli samo Srbi, sad žive gotovo samo Bošnjaci. Ima takvih mjesta i na drugoj strani, da budem iskren, ali ja sam srećan što smo mi zadržali, kao porodica, prijateljske odnose sa svim komšijama - izjavio je Vučić.

Predsjednik Milorad Dodik zahvalio je danas u Bugojnu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Republici Srpskoj i Srbima u Federaciji BiH.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je da bi želio da centralno obilježavanje dana sjećanja na Srbe stradale u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluje" naredne godine bude u Crnoj Gori.

On je zahvalio predsjedniku Srbije i predsjedniku Miloradu Dodiku što su pokrenuli obilježavanje ovog tragičnog događaja rekavši da Srbi Crne Gore takođe žele da u tome učestvuju.

- Ranije su se od nas krili zvaničnici Srbije, mi smo vapili za pažnjom i podrškom. Ona nije dolazila na način na koji smo i očekivali, čak ni u minimalnom količinama. Kad je Vučić došao na vlast to se promijenilo i prestali smo biti stranci za Srbiju - rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da od dolaska Vučića na vlast, pacijenti i studenti iz Republike Srpske više nisu tretirani kao stranci u Srbiji.

- Zahvaljujući predsjedniku Vučiću Srbija je uložila 140 miliona KM u Republiku Srpsku i mi to ne možemo da zaboravimo. Ovo što smo dogovorili ovih dana tokom posjete Šipovu, Drvaru, srpskom Kupresu promijeniće živote naših ljudi tamo - istakao je Dodik.

Knežević je rekao da se želja srpskih neprijatelja da Srbi postanu policentričan narod neće ukorijeniti u srpskoj Crnoj Gori.

(RTRS)