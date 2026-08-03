Tramp: Teheran dobija posljednju šansu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum.

"Razgovori su u toku upravo sada. Ovo je njihova posljednja šansa da potpišu dobar dokument", rekao je Tramp novinarima odgovarajući na pitanje o statusu pregovora.

On je naveo da se oni vode na zahtjev Irana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i drugih, koji su ga zamolili da ne izvrši planirani napad na Iran, prenosi Srna.

On je dodao da će ishod pregovora biti poznat danas ili sutra, ističući da će razgovori brzo biti okončani.

"Razgovaramo o moreuzu, o njegovom otvaranju, da bude u potpunosti otvoren već sutra ujutru", zaključio je Tramp.

Nakon što je Teheran saopštio da nikakvi razgovori nisu u toku, Tramp je oštro kritikovao iransko rukovodstvo za "neviđenu dvoličnost".