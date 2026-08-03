"Terminator" stigao u američku vojsku

Humanoidni roboti koji obavljaju vojne zadatke više nisu samo ideja iz naučnofantastičnih filmova. Američki startap Faundejšn fjučer indastris (Foundation Future Industries) razvija robote koji bi jednog dana mogli postati dio vojnih operacija, dok istovremeno raste zabrinutost stručnjaka i međunarodnih organizacija zbog mogućih posljedica takve tehnologije.

Kompanija tvrdi da je cilj da roboti preuzmu opasne zadatke i smanje rizik za vojnike, ali kritičari upozoravaju da bi razvoj ovakvih sistema mogao ubrzati novu trku u naoružanju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji.

Robot koji danas prenosi teret sutra može biti poslat u izviđanje

Glavni proizvod kompanije je humanoidni robot Fantom (Phantom), visok oko 180 centimetara, koji može nositi teret težak gotovo 40 kilograma. Robot koristi kamere i sisteme vještačke inteligencije za snalaženje u prostoru, a može raditi potpuno samostalno ili njime čovjek može upravljati na daljinu.

Robot

Roboti se za sada testiraju u industriji i logistici, gdje obavljaju zadatke poput prenošenja tereta. Prema navodima kompanije, u okviru vojnih projekata trenutno se ispituje njihova upotreba u logistici i izviđanju, uključujući pregled objekata i mapiranje prostora prije ulaska vojnika.

Osnivač kompanije Sanket Patak smatra da bi humanoidni roboti u budućnosti mogli izvršavati vojne zadatke preciznije od pojedinih današnjih sistema i uz manji rizik po ljudske živote.

On je dodao da kompanija za sada nije dobila zahtjev da naoruža robote, ali nije isključio tu mogućnost ukoliko bi to zatražila američka vojska.

Stručnjaci upozoravaju na rizike

Upravo mogućnost naoružavanja robota izaziva najviše polemika. Ujedinjene nacije već godinama pozivaju na usvajanje međunarodnih pravila kojima bi bilo ograničeno ili zabranjeno autonomno oružje sposobno da koristi smrtonosnu silu bez neposredne ljudske kontrole.

Robot

Stručnjaci za ljudska prava upozoravaju da sistemi zasnovani na vještačkoj inteligenciji mogu pogriješiti prilikom procjene situacije ili izbora mete, dok pitanje odgovornosti za takve greške i dalje nije dovoljno uređeno međunarodnim pravom.

Dodatnu zabrinutost izaziva brzina kojom se ova tehnologija razvija. Bespilotne letjelice su za samo nekoliko godina od skupe vojne opreme postale široko dostupne, a pojedini analitičari smatraju da bi sličan razvojni put jednog dana mogli preći i humanoidni roboti.

Iz kompanije navode da je njihov trenutni fokus na razvoju samostalne navigacije i obavljanju logističkih zadataka, a ne na donošenju odluka o upotrebi sile.

Ipak, sama mogućnost da bi humanoidni roboti u budućnosti mogli postati dio vojnih operacija već je otvorila jednu od najvećih etičkih rasprava u svijetu vještačke inteligencije.

(Telegraf)