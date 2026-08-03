Nova pucnjava dogodila se večeras u Istočnom Novom Sarajevu i kako saznaje ATV ranjen je Davor Dabić, koji je hitno prevezen u bolnicu.

Napadač je nakon pucnjave pobjegao i policija radi na njegovom pronalasku.

Očevici pričaju da je do pucnjave došlo u blizini kafića ”Central” u Hilandarskoj ulici.

”Čuli su se galama, a zatim i pucnjava. Jedna osoba je ležala povrijeđena. Ubrzo je stigla Hitna pomoć i prevezla ga u bolnicu”, pričaju stanari Hilandarske ulice.

Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika, koji su ogradili mjesto pucnjave i obezjeđuju lice mjesta.

Tačne okolnosti pucnjave se utvrđuju.

Ko je Davor Dabić?



Davor Dabić, koji je večeras ranjen u novoj pucnjavi u Lukavici, u policijskim evidencijama važi za kriminogenu osobu blisku Darku Elezu.

Dabić je svojevremeno hapšen u akciji ”Lutka” kada je raskrinkrana Elezova kriminalna grupa zbog više teških krivičnih djela, među kojima su ubistva i milionske oružane pljačke.

Prošle godine hapšen je u akciji ”Prolom 2” zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja se bavila trgovinom narkoticima. Tada je uhapšeno ukupno sedm osoba zbog sumnje da su od marta 2020. do septembra 2025. godine preko kriptovanih aplikacija ”Sky” i ”Anom” dogovarali nabavku i preprodaju narkotika.



Hronika Ko je Davor Dabić koji je "pao" u akciji "Prolom 2"

Juče je u Istočnom Novom Sarajevu upucan Kosta Pandurević, a zbog pucnjave se intenzivno traga za Đorđem Ždralom. Sve detalje možete pročitati OVDJE: