Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Autor:ATV redakcija
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Tri muškaraca povređena su danas popodne nakon eksplozije u kući u opštini Bosiljevo u Hrvatskoj, saopštila je policija.
Prema do sada prikupljenim informacijama, oko 17:45 časova, dvadesetogodišnji muškarac je aktivirao za sada nepoznatu eksplozivnu napravu u kući.
Težina povreda nepoznata
On i još dvojica muškaraca su povrijeđeni u eksploziji. Sva trojica su prevezena u medicinske ustanove, ali težina njihovih povreda još nije poznata.
Policija će izvršiti uviđaj na licu mjesta, a zatim i krivičnu istragu kako bi se utvrdile okolnosti eksplozije i o kakvoj se vrsti naprave radilo.
(indeks)
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