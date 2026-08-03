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Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 21:31

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Tri muškaraca povređena su danas popodne nakon eksplozije u kući u opštini Bosiljevo u Hrvatskoj, saopštila je policija.

Prema do sada prikupljenim informacijama, oko 17:45 časova, dvadesetogodišnji muškarac je aktivirao za sada nepoznatu eksplozivnu napravu u kući.

Težina povreda nepoznata

On i još dvojica muškaraca su povrijeđeni u eksploziji. Sva trojica su prevezena u medicinske ustanove, ali težina njihovih povreda još nije poznata.

Policija će izvršiti uviđaj na licu mjesta, a zatim i krivičnu istragu kako bi se utvrdile okolnosti eksplozije i o kakvoj se vrsti naprave radilo.

(indeks)

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Tagovi :

Hrvatska

Eksplozija

Zagreb

Bosiljevo

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