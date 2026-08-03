Muškarac (65) snimao djecu na hrvatskoj plaži: Imao naočare sa kamerom

Autor:ATV redakcija
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Policija u Hrvatskoj završila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim državljaninom Ukrajine kojeg sumnjiči da je počinio krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško krivično djelo polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Naime, 1. avgusta oko 15 sati zaposleni iz obezbjeđenja je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočarama krišom snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije.
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Policijski službenici su sproveli kriminalističko istraživanje, pa su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja.
Po savršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. avgusta u večernjim satima uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više obaviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremeno reagovanje policije i privođenje počinilaca.
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Policija apeluje na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i šta rade na plaži. "Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju", naveli su nadležni.
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