Logo

Muškarac (65) snimao djecu na hrvatskoj plaži: Imao naočare sa kamerom

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 13:34

Komentari:

0
Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.
Foto: Ashley K Bowen/Pexels

Policija u Hrvatskoj završila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim državljaninom Ukrajine kojeg sumnjiči da je počinio krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško krivično djelo polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Naime, 1. avgusta oko 15 sati zaposleni iz obezbjeđenja je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočarama krišom snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

илу-багер-24092025

Ekonomija

U BiH se gradi kompleks vrijedan 100 miliona maraka

Policijski službenici su sproveli kriminalističko istraživanje, pa su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja.

Po savršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. avgusta u večernjim satima uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više obaviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremeno reagovanje policije i privođenje počinilaca.

Policija rs

Hronika

Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

Policija apeluje na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i šta rade na plaži. "Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju", naveli su nadležni.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Plaža

dječija pornografija

Komentari (0)

Pročitajte više

Пандуревић отпуштен на кућно лијечење

Hronika

Pandurević otpušten na kućno liječenje

4 h

0
Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве

Hronika

Kosta Pandurević se oglasio iz bolnice nakon pucnjave

5 h

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Region

Žena nakon carskog reza završila u invalidskim kolicima

5 h

0
Бијељинско тужилаштво објаснило зашто истражује Меморијални центар Сребреница

BiH

Bijeljinsko tužilaštvo objasnilo zašto istražuje Memorijalni centar Srebrenica

5 h

2

Više iz rubrike

trudnica trudnoća majka porodilja

Region

Žena nakon carskog reza završila u invalidskim kolicima

5 h

0
полиција Хрватска

Region

Novi detalji smrti oca i djece: Majka se nedavno odselila, bilo dogovoreno starateljstvo

5 h

0
Пас завезан на ланцу.

Region

Uhapšen čovjek koji je mučio psa do smrti

6 h

0
Хитна помоћ

Region

Čovjek iznenada umro, nešto ga je ubolo: Misteriozna smrt u Sloveniji

6 h

0

  • Najnovije

17

43

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima