Muškarac (65) snimao djecu na hrvatskoj plaži: Imao naočare sa kamerom

Policija u Hrvatskoj završila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim državljaninom Ukrajine kojeg sumnjiči da je počinio krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško krivično djelo polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Naime, 1. avgusta oko 15 sati zaposleni iz obezbjeđenja je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočarama krišom snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Ekonomija U BiH se gradi kompleks vrijedan 100 miliona maraka

Policijski službenici su sproveli kriminalističko istraživanje, pa su kod muškarca pronašli materijal inkriminišućeg sadržaja.

Po savršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. avgusta u večernjim satima uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više obaviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremeno reagovanje policije i privođenje počinilaca.

Hronika Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

Policija apeluje na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i šta rade na plaži. "Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju", naveli su nadležni.

(Telegraf.rs)