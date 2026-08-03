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Počela komemorativna akademija povodom egzodusa Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 20:29

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Комеморативна академија код Храма Христа Спаситеља
Foto: ATV

Kod Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci počela je komemorativna akademija povodom 31 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".

Akademiju "Da se ne zaboravi – marama plava" organizuje Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas", a prisustvuje joj ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor "Veritasa" Savo Štrbac.

Komemorativnoj akademiji prisustvuje i scenarista dokumentarnog filma "Oluja, kolona koja traje vjekovima" Nataša Drakulić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Da se ne zaboravi - Oluja

Ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci otvorena je i izložba pod nazivom "Da se ne zaboravi - granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni", povodom obilježavanja 31 godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.

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Tagovi :

Banjaluka

komemorativna akademija

Hram Hrista Spasitelja

Egzodus

stradanje Srba

HVO

Oluja

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