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Otvoren javni poziv za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 19:40

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Кошница, улиште или ул је стан за пчеле у ком смјештају залихе хране, размножавају се и одржавају пчелиње друштво.
Foto: ATV

Pčelarstvom se bavi pune dvije decenije, a posljednjih osam godina i zvanično kroz registrovanu firmu. Rade Keranović upravo je završio drugo vrcanje lipovog meda i u toku je priprema i preseljenje pčela na treću lokaciju.

Obimni poslovi na terenu, zahtijevaju dodatne ruke pa je kao i sam ratni vojni invalid zaposlio dva radnika sa invaliditetom. Kako i sam ističe, u održavanju poslovanja i redovne isplate obaveza podrška Fonda mnogo znači.

„Svaki podsticaj je dobrodošao, a najbitniji naši podsticaji su u obliku povrata doprinosa. Kad god neko zaposli se kao ratni vojni invalid on od Fonda dobija sredstva nepovratna za zapošljavanje, a bitnija dok god se bavim sa djelatnošću dobijam povrat doprinosa to su značajnija, a dobro dođu podsticaji tipa za održivost proizvodnje i tako“, rekao je Rade Keranović, pčelar i ratni vojni invalid.

Slična iskustva ima i Mladena Stupar, koja od 2019. godine proizvodi domaće sapune tradicionalnim, hladnim postupkom. Za male proizvođače koji se bore protiv industrijske konkurencije, sredstva iz Fonda predstavljaju veliku pomoć za nabavku sirovina i očuvanje kvaliteta.

„Uvijek gledam da iskoristim na neki najbolji mogući način, jer meni kao malom proizvođaču znače ta sredstva jer ja nastojim da uzmem uvijek, s obzirom da se bavim proizvođačkom djelatnosti iskoristim za sirovine“, rekla je Mladena Stupar, samostalni preduzetnik.

U Fondu ističu da pored redovnog povrata doprinosa na isplaćene plate te početnih stimulansa za zapošljavanje koji se kreću od sedam do 20 hiljada maraka, pronalaze načine da dodatno pomognu privrednicima.

„Javna ustanova Fond je iznašla dodatna sredstva za ovaj Javni poziv odnosno komponentu održivosti zaposlenosti gdje želimo da naše poslodavce dodatno motivišemo za nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom ali i da dodatno ekonomski osnažimo pojedinačno osobe sa invaliditetom“, rekao je Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Pravo učešća na ovaj Javni poziv imaju registrovani subjekti sa izmirenim obavezama koji posluju ili zapošljavaju osobu sa invaliditetom najmanje tri godine. Ukupna vrijednost poziva je 400 hiljada maraka uz podršku do 4.500 maraka po zaposlenom i preduzetniku odnosno 2.500 maraka za poljoprivredna gazdinstva.

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Tagovi :

javni poziv

osobe sa invaliditetom

zaposlenost

pčelari

Rade Keranović

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