Dajaci i bageri na istom mjestu: Da li Banjaluka gubi svoje zelenilo?

Izgradnja Banjalučke rive nije naišla na ovacije ni hvalospjeve Banjalučana. Umjesto aplauza, red kritika i negodovanja.

Dok rukovodstvo Grada Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom obilazi radove na izgradnji, otvara nove dionice betoniranog šetališta, građani ne kriju nezadovoljstvo.

Ništa im nije Sveto https://t.co/QiqamZG9IK — nikšićko tamno (@anjasine) July 30, 2026

Još betona, još uništenog zelenila, još prekopavanja uz Vrbas, kako bi se realizovale ideje pojedinca dok veliki broj građana negoduje.

Ovo je davno prestalo biti smiješno, morbidno je... https://t.co/2LRYDllo2Z — Sreten Mrkobrada (@MrkobradaSreten) July 30, 2026

Raskopana obala, bageri, rovokopači i kamioni u Vrbasu, saobraćaju s dajacima dok se sprema teren za izlivanje nekoliko novih tona betona.

Gdje je zelenilo? Gdje je nestala zelena Banjaluka?

Pretpostavljamo da je nestala uz odavno posječena stabla preko puta Tvrđave Kastel kao i banjalučku Vrbu, a čiji naručioci ni počinioci do danas nisu javnosti obznanjeni niti sankcionisani, ali kako je tada kazao gradonačelnik, sve je to bila jedna greška...

Banja Luka "Sječa stabala na obali Vrbasa nedopustiva, zelenilo u gradu devastirano"

Novo šetalište i mnogo pitanja

Nedavno je završena i otvorena, uz naravno prigodan program nova dionica šetališta uz Vrbas, od Švedske plaže do Vrućice. Gradonačelnik Draško Stanivuković se pohvalio ovim estetskim poduhvatom na društvenim mrežama, a onda su uslijedila pitanja

Iz Centra za životnu sredinu se pitaju, ako je projekat legalan, za zašto su informacije o njemu i dalje nedostupne za javnost?

Ako je projekat legalan, zašto ga je Republička inspekcija čak dva puta zaustavila?

Ako je projekat legalan, zašto tokom cijelog perioda izgradnje nije postavljena obavezna info tabla?

Ko je vršio nadzor i da li je smijenjen, budući da je ovdje kao i na Mejdanu došlo do uništavanja obalne vegetacije?

Koliko će biti potrebno novca za održavanje šetališta ako bude propadalo istim tempom kao ovaj već izgrađeni dio?

Nadležni bez odgovora

Pomenuta pitanja smo i mi postavili nadležnima u Gradskoj upravi Banjaluka, ali do objavljivanja ovog teksta, odgovor nismo dobili.

Pitali smo i predstavnike Centra za životnu sredinu da li su na pitanja dobili odgovore od Grada, a koja se odnose na dozvole za radove, nisu imali sreće kao ni mi.

Takođe, pitali smo i da li je i koliko zelenih površina uništeno prilikom izgradnje nove dionice iz Centra poručuju da je riječ o obali i koritu rijeke Vrbas. Sva površina korita i obale gdje se nalazi kameni agregat i beton je uzurpiran.

Strašno, meni nezamislivo. Ima jedna fotka, ne smijem objaviti zbog autorskih prava - u Vrbasu bager i kamion a pored njih 2 dajaka, u njima momci stoje i gledaju. Užas. — Sanda (@sanda0601) July 30, 2026

Da li će ista sudbina dočekati i dio Vrbasa na kom će se uzdignuti Betonska, odnosno Banjalučka riva?

Ako je suditi po mašinama koje su osvojile i kopno i vodu, betona manjkati neće, ali za zelenilo, ne možemo garantovati.