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Šta Juventus i dalje nudi Vlahoviću?

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 17:06

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Душан Влаховић (9) из Јувентуса бори се за лопту током фудбалске утакмице Серије А између Торина и Јувентуса на Олимпијском стадиону у Торину, Италија, у недјељу, 24. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/Tano Pecoraro/LaPresse via AP

Dušan Vlahović je formalno bez kluba jer mu je istekao ugovor sa Juventusom. Ipak, klub iz Torina je ponudio novi ugovor Srbinu kao slobodnom igraču.

Ugovor Juventusa i Vlahovića je istekao krajem juna jer se klub i igrač nisu uspjeli dogovoriti oko novih uslova. U igri su prethodnih sezona bili ozbiljni klubovi, dok su Vlahoviću ove sezone pristigle finansijski bolje ponude, ali ne iz lige petice.

Staroj dami nedostaje još jedan napadač zbog čega nisu zatvorili vrata pregovorima sa Vlahovićem. Srbin je obaviješten da se može vratiti u klub i da ima mjesta u ekipi Lućana Spaletija, ali njegov tim čeka bolju ponudu iz Evrope.

Barselona je cilj, a Bešiktaš ili Juventus biće nužda za Vlahovića. Kako piše Tutosport, Vlahoviću je ponuđen dvogodišnji ugovor vrijedan 6.5 miliona evra. To je duplo manje od onoga što je Vlahović do sada zarađivao u Torinu.

Stara dama nema namjeru da povećava ponudu što znači da Vlahović može prihvatiti ili odbiti ponudu, ali ne i pregovarati o njoj. Konačnu odluku tim Dušana Vlahovića zajedno sa fudbalerom moraće da donese uskoro, jer se bliži početak nove sezone.

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Dušan Vlahović

Juventus

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