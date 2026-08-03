Zaštitnica žena: Sutra slavimo Blagu Mariju, ove običaje obavezno ispoštujte

Ovaj dan je u stvari spomen na Mariju Magdalenu. Ona je bila rodom iz gorskih predjela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena.

U svojoj mladosti je bila grešnica ali ju je Isus izbavio od grijehova. Kasnije je postala njegova učenica, pratila ga je i slušala njegove propovjedi. Nakon Hristovog vaskrsenja, ona postaje propovjednica, putuje i u Rim da caru Tiberiju crvenim jajetom objasni Hristovo vaskrsenje.

Tom prilikom, ona je pred carem optužila prokuratora Pontija Pilata, koji nije htio da zaštiti Isusa, nego mu je nevinom izrekao smrtnu kaznu. Kasnije je Pilat lišen svog visokog dostojanstva i prognan je u zapadnu Evropu, gdje je i skončao. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes, kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena umrla.

Blaga Marija je, po narodnom vjerovanju, sestra Gromovnika Ilije (svetog Ilije). Praznik posvećen Blagoj Mariji je i Eparhije budimljansko-nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija.

Veruje se da na Blagu Mariju ne treba raditi teške poslove u polju niti u kući.Smatra se zaštitnicom žena i veruje se da one danas treba samo da se pomole svetiteljki.Za razliku od Ognjene Marije, ovaj praznik simbolizuje mir, blagost i milosrđe.

Postoji zvanična crkvena molitva (akatist i tropar) posvećena Svetoj Mariji Magdalini, kao i kratka molitva koju vjernici čitaju na ovaj dan za zdravlje i mir u porodici:

„Sveta mironosice i sve hvalna apostolko Hristova, Marijo Magdalino!Ti si vernim srcem pratila Hrista i služila Mu kroz čitav svoj život.Moli se danas za nas grešne pred Prestolom Gospodnjim.Tvojim zastupništvom umoli Hrista Boga da nam oprosti grehe naše, da nam podari zdravlje duše i tela, mir u domu i snagu da izdržimo sva iskušenja.Sveta Marijo, zaštitnice žena, isprosi blagoslov za sve porodice i useli ljubav u naša srca. Amin.”