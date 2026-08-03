Mučnina i glavobolja: Zašto aparat protiv komaraca ne treba da radi cijelu noć

Rizik od negativnog uticaja po zdravlje zbog električnih aparata protiv komaraca je posebno izražen u malim, zatvorenim spavaćim sobama koje se ne provjetravaju.

Posljedice mogu da osjete i ljudi i kućni ljubimci, a ruski hemičar na Andrej Dorohov kao posebno osjetljive izdvaja djecu, osobe sa astmom i alergijama, kao i mačke, ptice i male glodare.

"Aparat protiv komaraca koji stalno radi predstavlja rizik od redovnog ispuštanja insekticida u vazduh. Ako neprekidno radi, to može dovesti do oštećenja nervnog sistema", naveo je Dorohov.

Najveći rizik u prostorijama bez ventilacije

Prema riječima hemičara, ključni faktor rizika po zdravlje jeste nedostatak ventilacije. U maloj i zatvorenoj spavaćoj sobi koncentracija isparenja može dostići opasan nivo što je posebno opasno za ljude sa astmom, alergijama i preosetljivošću. Čak i kratkotrajna izloženost može da izazove kašalj, glavobolju i mučninu, dok hronična upotreba aparata može da dovede do oštećenja nervnog sistema.

Stručnjak je upozorio da su djeca posebno ranjiva zbog osjetljivijeg respiratornog trakta i veće doze supstance po kilogramu tjelesne težine, kao i da aparat protiv komaraca može da izazove napad kod osoba koje pate od alergija.

Mačke, ptice i mali glodari posebno osjetljivi

Dugotrajna upotreba aparata protiv komaraca može da predstavlja rizik i za kućne ljubimce, a Dorohov posebno izdvaja mačke, ptice i male glodare.

"Mačke, ptice i mali glodari izuzetno su osjetljivi na insekticide zbog manje telesne težine i jedinstvenog metabolizma. Dugotrajna upotreba aparata protiv komaraca može kod njih da izazove toksične simptome, uključujući letargiju, gubitak koordinacije, salivaciju i povraćanje. Neka jedinjenja, poput permetrina, toksična su za mačke čak i u malim dozama", objasnio je Dorohov.

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Da bi se smanjio rizik, Dorohov preporučuje da se aparat protiv komaraca uključi 30 do 60 minuta prije spavanja i postavi najmanje metar od kreveta. Aparat bi tokom noći trebalo da bude isključen, a prostoriju je potrebno stalno provjetravati, prenosi "RIA Novosti".

Zašto komarci najčešće napadaju određene dijelove tijela

Dok se tokom toplih večeri od komaraca štitimo različitim sredstvima, ovi insekti imaju jasne prioritete kada biraju mjesto za ujed na ljudskom tijelu. Njihova glavna meta je glava, a jedan od razloga je disanje.

Prema stručnjacima, glava im je privlačnija meta jednostavno zato što izdišemo ugljen-dioksid kroz usta i nos, a upravo ih on privlači. Ulogu ima i dostupnost kože. Dok ostale dijelove tijela uglavnom možemo da pokrijemo odjećom, lice, vrat i uši najčešće ostaju otkriveni.

Zašto neke ljude komarci ujedaju češće

Još jedan od faktora koji utiču na to koga će komarci češće napadati jeste krvna grupa - brojna istraživanja pokazala su da komarci znatno češće sleću na osobe sa krvnom grupom 0 nego na one sa grupom A. To je povezano sa supstancama koje tijelo luči, a koje komarcima pružaju informacije o krvnoj grupi.

Ulogu ima i telesna temperatura - komarci više vole ljude čija su tijela toplija, jer im je tako lakše da pronađu krvne sudove blizu površine kože. Ubrzan metabolizam, trudnoća, prekomerna težina, kao i alkohol, mogu da povećaju telesnu temperaturu i time osobu učine privlačnijom ovim insektima.

(rt balkan)