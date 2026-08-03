Minić: Vlada Srpske za projekte u Mrkonjić Gradu izdvaja osam miliona KM

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Vlada Republike Srpske će ove godine za različite projekte u Mrkonjić Gradu izdvojiti osam miliona KM, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Vlada Republike Srpske nastaviće da ulaže u razvoj Mrkonjić Grada", poručio je Minić na "Iksu". Minić je večeras na centralnom gradskom trgu u Mrkonjić Gradu prisustvovo obilježavanju krsne slave ove opštine i Dana i krsne slave 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade - Svetog proroka Ilije. "Vlada Republike Srpske nastaviće da ulaže u razvoj Mrkonjić Grada", poručio je večeras premijer Savo Minić, koji je na centralnom gradskom trgu prisustvovo obilježavanju krsne slave ove opštine i Dana i krsne slave 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade - Svetog proroka Ilije.… pic.twitter.com/313dECsuZC — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) August 2, 2026

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