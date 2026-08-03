Minić: Vlada Srpske za projekte u Mrkonjić Gradu izdvaja osam miliona KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:19
Vlada Republike Srpske će ove godine za različite projekte u Mrkonjić Gradu izdvojiti osam miliona KM, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
"Vlada Republike Srpske nastaviće da ulaže u razvoj Mrkonjić Grada", poručio je Minić na "Iksu".
Minić je večeras na centralnom gradskom trgu u Mrkonjić Gradu prisustvovo obilježavanju krsne slave ove opštine i Dana i krsne slave 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade - Svetog proroka Ilije.
"Vlada Republike Srpske nastaviće da ulaže u razvoj Mrkonjić Grada", poručio je večeras premijer Savo Minić, koji je na centralnom gradskom trgu prisustvovo obilježavanju krsne slave ove opštine i Dana i krsne slave 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade - Svetog proroka Ilije.… pic.twitter.com/313dECsuZC— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) August 2, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
14 h6
Republika Srpska
14 h8
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
15 h7
Najnovije
12
14
12
07
12
04
12
02
12
00
Trenutno na programu