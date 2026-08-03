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Minić: Vlada Srpske za projekte u Mrkonjić Gradu izdvaja osam miliona KM

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 07:29

Komentari:

19
Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske će ove godine za različite projekte u Mrkonjić Gradu izdvojiti osam miliona KM, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Vlada Republike Srpske nastaviće da ulaže u razvoj Mrkonjić Grada", poručio je Minić na "Iksu".

Minić je večeras na centralnom gradskom trgu u Mrkonjić Gradu prisustvovo obilježavanju krsne slave ove opštine i Dana i krsne slave 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade - Svetog proroka Ilije.

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Tagovi :

Savo Minić

Projekti

Mrkonjić Grad

Vlada Republike Srpske

Komentari (19)

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