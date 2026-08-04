Filip Kostić donio odluku

Autor:ATV redakcija
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Filip Kostić je presjekao i uskoro bi trebalo da pojača PSV.
Rođenom Kragujevčaninu je istekao ugovor sa Juventusom na kraju sezone i imao je poziv Filipsovaca, te AEK-a, a kako javlja Đanluka di Marcio, fudbaler koji može da pokrije sve pozicije uz lijevu aut liniju je odlučio da se vrati u Holandiju.
Atinski klub je vršio pritisak da potpiše Kostića, trener Marko Nikolić mu je i predstavio viziju i njegovu ulogu, ali nisu uspjeli da ga privole da se preseli u Grčku.
Srpski reprezentativac će sa PSV-om potpisati ugovor na dvije godine, a očekuje se da transfer bude uskoro i zvanično potvrđen, prenosi b92.
Kostić se tako vraća u Holandiju, gdje je imao prvi inostrani angažman, kada je 2012. godine prešao iz kragujevačkog Radničkog u Groningen.
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