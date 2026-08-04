Vučić: Zahvaljujući Republici Srpskoj BiH nije priznala nezavisnost tzv. Kosova

- Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost tzv. Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru, da to urade - rekao je Vučić za TV Pink, uoči održavanja centralne ceremonije obeležavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

On je ocijenio da je velikim silama problem uvek kroz istoriju predstavljala samostalna i nezavisna Srbija, kao i da danas nije mnogo drugačije.

Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija veoma zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali prije svega narodu i građanima Republike Srpske. Dodao je i da je obaveza Srbije da vodi brigu u svom narodu u Srpskoj, prenosi Tanjug.

- Posljednjeg dana napadali su ljude iz Republike Srpske. Tobože, oni su krivi za nečije izborne pobjede ili poraze, ili za šta god. To je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvijek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim dijelovima otadžbine daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu. I to rade iz dva ugla: jedan je onaj otvoreni antisrpski, gdje imate sve one poređane, od Ješića, Zeleno-lijevog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda - rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, drugi, opasniji dio ljudi koji napadaju Srbiju, su uvijek služili najviše, posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju.

- To su lažni salonski nacionalisti, kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lijepo žive - rekao je Vučić.

On je naveo i da se nada da su građani mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH koje je proteklih dana posijetio vidjeli posvećenost i želju Srbije da pomogne i pokaže brigu o svom narodu.

- Nadam se da su ljudi vidjeli našu posvećenost, želju da pomognemo, želju da pokažemo brigu o svom narodu. Posjećivao sam mjesta koja gotovo nikada ljudi iz Srbije nisu posjećivali. Kad kažem "ljudi iz Srbije", mislim na one koji su na vlasti; neka sam posjećivao i po treći, četvrti put. Mislim da su strateški veoma važna za nas, poput Drvara i još nekih, i nastaviću to da radim - rekao je Vučić.