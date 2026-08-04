Poznati pekar ipak ubijen, donosimo snimak hapšenja

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Obdukcija tijela Radivoja G. (73) i istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokazale su da je u slučaju poznatog pekara sa Karaburme riječ o brutalnom, nasilnom zločinu. Policija je nakon intenzivne potrage na teritoriji Subotice uhapsila troje osumnjičenih: M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31). Zahvaljujući akciji MUP-a, razotkriven je jeziv plan ove grupe, u kojem je svaki od osumnjičenih imao precizno podijeljenu ulogu
Glavne uloge u samom izvršenju ovog stravičnog ubistva imali su M. Đ. (40) i M. S. (32). Sumnja se da su njih dvoje uveče 2. avgusta došli u stan Radivoja G. na Karaburmi.
Tada je otpočela njegova višesatna agonija. Osumnjičeni su nesrećnog čovjeka skinuli golog, vezali mu ruke i noge, a u usta mu stavili tkaninu kako ne bi mogao da zove pomoć. Sumnja se da su ga mučili, a potom i usmrtili tako što su ga ugušili tkaninom.
Nakon što su žrtvu ostavili bez svijesti, M. Đ. i M. S. su pretražili stan, otvorili sef i iz njega odnijeli za sada neutvrđenu količinu novca i druge vrijedne predmete.
Dok su M. Đ. i M. S. unutar stana mučili i pljačkali pekara, najmlađa među njima, M. K. (31), imala je zadatak da obezbijedi nesmetan tok njihovog krvavog pira.
Njena uloga bila je da osmatra ulaz u zgradu.
Ona je stajala ispred sa jasnom namjerom da svoje saučesnike na vrijeme upozori ukoliko se na vratima ili u hodniku pojavi neko od stanara ili prolaznika.
Svijet
Dok Evropa gori, oni se smrzavaju
Njen zadatak bio je ključan kako pljačkaši ne bi bili uhvaćeni na djelu.
Nakon izvršenog zločina, trojka je pobjegla ka Subotici, gdje su pokušali da zavaraju trag.
Krili su se u jednoj šupi, a policija je prilikom hapšenja morala da koristi "ovna" kako bi razvalila vrata.
Kod njih su pronađeni dokazi koji ih direktno povezuju sa zločinom:
Svijet
U Slovačkoj zabilježena "najvrelija" noć u istoriji
M. Đ. i M. K. su zatečene u automobilu marke "Volkswagen", za koji se sumnja da su ga kupile direktno od ukradenog novca.
Ostatak ukradenog novca pronađen je tokom pretresa stanova i prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio treći osumnjičeni, M. S., koji je novac nosio u zelenoj kesi
Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Beogradu.
Mediji su prvobitno objavili vijest da je pekar preminuo tokom intimnog odnosa.
(Blic)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
2 h1
Srbija
2 h3
Srbija
4 h0
Najnovije
Trenutno na programu