Poznati pekar ipak ubijen, donosimo snimak hapšenja

Obdukcija tijela Radivoja G. (73) i istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokazale su da je u slučaju poznatog pekara sa Karaburme riječ o brutalnom, nasilnom zločinu. Policija je nakon intenzivne potrage na teritoriji Subotice uhapsila troje osumnjičenih: M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31). Zahvaljujući akciji MUP-a, razotkriven je jeziv plan ove grupe, u kojem je svaki od osumnjičenih imao precizno podijeljenu ulogu

Kako je ubijen pekar Radivoje (73)

Glavne uloge u samom izvršenju ovog stravičnog ubistva imali su M. Đ. (40) i M. S. (32). Sumnja se da su njih dvoje uveče 2. avgusta došli u stan Radivoja G. na Karaburmi.

Tada je otpočela njegova višesatna agonija. Osumnjičeni su nesrećnog čovjeka skinuli golog, vezali mu ruke i noge, a u usta mu stavili tkaninu kako ne bi mogao da zove pomoć. Sumnja se da su ga mučili, a potom i usmrtili tako što su ga ugušili tkaninom.

Nakon što su žrtvu ostavili bez svijesti, M. Đ. i M. S. su pretražili stan, otvorili sef i iz njega odnijeli za sada neutvrđenu količinu novca i druge vrijedne predmete.

Jedna žena čuvala stražu

Dok su M. Đ. i M. S. unutar stana mučili i pljačkali pekara, najmlađa među njima, M. K. (31), imala je zadatak da obezbijedi nesmetan tok njihovog krvavog pira.

Njena uloga bila je da osmatra ulaz u zgradu.

Ona je stajala ispred sa jasnom namjerom da svoje saučesnike na vrijeme upozori ukoliko se na vratima ili u hodniku pojavi neko od stanara ili prolaznika.

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Njen zadatak bio je ključan kako pljačkaši ne bi bili uhvaćeni na djelu.

Bijeg, skrivanje u šupi, kupovina auta od "krvavog" plijena

Nakon izvršenog zločina, trojka je pobjegla ka Subotici, gdje su pokušali da zavaraju trag.

Krili su se u jednoj šupi, a policija je prilikom hapšenja morala da koristi "ovna" kako bi razvalila vrata.

Kod njih su pronađeni dokazi koji ih direktno povezuju sa zločinom:

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M. Đ. i M. K. su zatečene u automobilu marke "Volkswagen", za koji se sumnja da su ga kupile direktno od ukradenog novca.

Dio plena pronađen je u samom vozilu

Ostatak ukradenog novca pronađen je tokom pretresa stanova i prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio treći osumnjičeni, M. S., koji je novac nosio u zelenoj kesi

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Beogradu.

Mediji su prvobitno objavili vijest da je pekar preminuo tokom intimnog odnosa.

(Blic)