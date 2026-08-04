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Cvijanović: Nema nikakvog opravdanja za vanzatvorske pogodnosti koje koristi Elfeta Veseli

04.08.2026 18:53

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Цвијановић: Нема никаквог оправдања за ванзатворске погодности које користи Елфета Весели
Foto: ATV

Nema nikakvog opravdanja za vanzatvorske pogodnosti koje koristi Elfeta Veseli, pravosnažno osuđena za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Zgrožena sam ovim saznanjem, kao i činjenicom da su oni koji su bili dužni da sprovode pravdu ubici djeteta omogućili da koristi bilo kakve povlastice. Veseli ničim nije zaslužila takav tretman, imajući u vidu monstruoznost zločina za koji služi ionako sramotno blagu kaznu - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Cvijanović naglašava da ovakva odluka predstavlja tešku uvredu za porodicu i njene nevine žrtve, ali i za srpski narod u cjelini.

- Odavno znamo da za srpske žrtve nema pravde i da je većina zločina počinjenih nad Srbima ostala nekažnjena.

Ovaj sramni postupak nadležnih institucija u FBiH pokazuje da se nije stalo samo na nekažnjavanju zločina, već da u BiH i njenom pravosuđu očigledno postoji i sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom - poručila je Cvijanovićeva.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Elfeta Veseli

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