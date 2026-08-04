Cvijanović: Nema nikakvog opravdanja za vanzatvorske pogodnosti koje koristi Elfeta Veseli

Nema nikakvog opravdanja za vanzatvorske pogodnosti koje koristi Elfeta Veseli, pravosnažno osuđena za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Zgrožena sam ovim saznanjem, kao i činjenicom da su oni koji su bili dužni da sprovode pravdu ubici djeteta omogućili da koristi bilo kakve povlastice. Veseli ničim nije zaslužila takav tretman, imajući u vidu monstruoznost zločina za koji služi ionako sramotno blagu kaznu - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Cvijanović naglašava da ovakva odluka predstavlja tešku uvredu za porodicu i njene nevine žrtve, ali i za srpski narod u cjelini.

Nema nikakvog opravdanja za vanzatvorske pogodnosti koje koristi Elfeta Veseli, pravosnažno osuđena za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića.



Zgrožena sam ovim saznanjem, kao i činjenicom da su oni koji su bili dužni da sprovode pravdu ubici djeteta omogućili da koristi bilo kakve… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 4, 2026

- Odavno znamo da za srpske žrtve nema pravde i da je većina zločina počinjenih nad Srbima ostala nekažnjena.

Ovaj sramni postupak nadležnih institucija u FBiH pokazuje da se nije stalo samo na nekažnjavanju zločina, već da u BiH i njenom pravosuđu očigledno postoji i sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom - poručila je Cvijanovićeva.