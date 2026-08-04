Dragočaj peti dan bez vode

"To je vanredno stanje, 39 stepeni, u logorima kad nema, a 39 je stepeni, a nema vode frka je onom tamo, a kamoli nama, jesmo li u logoru ili gdje smo? 5 dana uzastopno nemamo vodu, cisterna ne prolazi, civilna zaštita, apsolutno ne radi i to nas više ne boli, nego što same vode nema, da ne funkcioniše društvo toliko", rekao je Slavko Dojčinović, Dragočaj.

"Dođem sa posla, nemam se čim okupati, krenem na posao nemam čime, imam nešto koka, cuku, cuku pustim da preživi, nosim veš u Trapiste kod ćerke da perem, da oni nama puste svaki dan sat vremena, dva, ali svaki dan i to je nama dovoljno, mi idemo kupovati vodu za piće idemo na izvore i pred tuđe kuće", kaže Mira Šipka, Dragočaj.

"Na ovo nemamo komentara stvarno što nemamo vode, ali kad god ih nazovemo oni imaju obrazloženje ili je nestalo u bazenu ili je pukla cijev, kad kažemo kako da svaki put ne možemo imati, znalo je biti da nemamo 7-8 dana da nemamo vode i kad nazoveš kaže, gospođo svi su bunari koje su ljudi imali su zatrpani, koje lud da svoj bunar zatrpa, kakav je to odgovor?", rekla je Mira Dojčinović, Dragočaj.

Iako iz „Vodovoda“ navode da je većina Dragočaja snabdjevena vodom, za stanovnike dvije ulice centar Dragočaj i zaseok Gradina problem traje danima. Direktor "Vodovoda" objašnjava da je uzrok kvar.

Radovan Majkić

"Evo vidite, ja sam ponio i ove fotografije da vi vidite, dole je vršena sanacija određenog dijela puta, gore starog banjalučkog puta i gdje praktično izvođač koji je vršio sanaciju puta izvršio oštećenje tog cjevovoda. Naše ekipe su na terenu čim završimo popravak toga mi ćemo pustiti vodu tim stanovnicima. Mi ćemo nastaviti režim isporuke vode, kontrolisani režim isporuke vode, zbog toga, vidite kakvi su vremenski uslovi", rekao je Radovan Majkić, direktor „Vodovoda“ a.d. Banjaluka.

Nema informacija kad će biti popravljeno šta god da je pokvareno, ni kad bi voda mogla početi da teče. Mještani Dragočaja ljuti su i jer im Civilna zaštita danima nije poslala ni flašu vode. Cisternu koju smo danas zatekli na terenu naručili su i platili sami. Iz Odsijeka civilne zaštite Grada Banjaluka poručuju da postoji procedura za snabdijevanje vodom. Apeluju na građane da se obrate sekretaru mjesne zajednice, gdje popunjavaju zahtjev koji se šalje direktno njima kako bi im voda bila dostavljena već narednog dana.

"Civilna zaštita putem samostalnih stručnih saradnika u mjesnim zajednicama po zahtjevima njihovim dostavlja cisterne vode i stvarno mi je žao, ako imaju ljudi koji nisu dobili, a uredno su se prijavili preko mjesne zajednice, pozivam da se jave u Odsjek. Nek mi kaže neko da se obratio, da je došao zahtjev, da ga nije neko nazvao, onda možemo da provjerimo gdje je došlo do zastoja", rekla je Dragan Babić, šef Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Dok nadležni nude objašnjenja i pravdanja, stanovnici dijela Dragočaja već peti dan žive bez vode. Umjesto rješenja, za sada imaju samo obećanja - u 21. vijeku danima ostaju bez osnovnog uslova za život.