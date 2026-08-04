Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 62. kolu

Loto rezultati 62. kola, koje je izvučeno 04.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38

Loto 7/39 rezultati, 62. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.300.000 KM, izvučeni su brojevi: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 62. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.800.000 KM, izvučeni su brojevi: 1, 7, 20, 17, 11, 2, 4.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 62. kolo

Džoker igra u 62. kolu iznosila je 260.000 KM, izvučeni su brojevi: 6, 4, 4, 7, 7, 1.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.