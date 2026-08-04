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Gužve na pojedinim graničnim prelazima

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 18:20

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Гранични прелаз Брод
Foto: AMSRS

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a dodaju da na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.

Iz AMS navode da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su gužve i duža zadržavanja očekivana.

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gužve na granici

Granični prelaz

AMSRS

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