Gužve na pojedinim graničnim prelazima

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Iz AMS-a dodaju da na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.
Iz AMS navode da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su gužve i duža zadržavanja očekivana.
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