Gužve na pojedinim graničnim prelazima

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a dodaju da na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.

Iz AMS navode da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo i da su gužve i duža zadržavanja očekivana.