Invazivna vrsta ugrožava Ramsko jezero, ribolovci pozvani u akciju

Sportsko-ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ uputilo je javni poziv ribolovcima, ljubiteljima prirode i građanima da se uključe u akciju suzbijanja populacije američkog patuljastog somića, poznatijeg kao cverglan, u Ramskom jezeru.

Iz Društva upozoravaju da je riječ o izrazito agresivnoj i proždrljivoj invazivnoj vrsti koja ozbiljno ugrožava autohtoni riblji fond.

Cverglan uništava ikru i mlađ plemenitih ribljih vrsta, a zbog nedostatka prirodnih neprijatelja nekontrolisano se širi svim dijelovima jezera. Nastavi li se njegovo razmnožavanje, upozoravaju ribolovci, opstanak domaćih ribljih vrsta mogao bi biti ozbiljno ugrožen.

Ulovljene primjerke ne vraćati u jezero

Iz SRTD-a „Ramske vode“ ističu kako svaki izlazak na vodu i svaki ulovljeni primjerak mogu pomoći u smanjenju brojnosti ove invazivne vrste.

Ribolovci se pozivaju da ulovljene patuljaste somiće, bez obzira na njihovu veličinu, ne vraćaju u jezero.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti na plitke dijelove jezera, gd‌je se mogu uočiti gusta, crna jata mlađi koja se kreću pri površini. Iz Društva navode kako se njihovim uklanjanjem mrežama može spriječiti daljnje širenje velikog broja jedinki.

Ulovljenu ribu potrebno je ponijeti sa sobom i zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Navode i kako se može koristiti kao hrana za perad.

„Ako ne reagiramo zajednički, opstanak autohtonih vrsta biće ozbiljno ugrožen“, poručili su iz SRTD-a „Ramske vode“.

(Hercegovina.info)