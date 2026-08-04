I Krško u problemu zbog niskog vodostaja

Nuklearna elektrana Krško (NEK) u Sloveniji mogla bi zbog niskog vodostaja i visoke temperature rijeke Save da smanji snagu reaktora, a u najnepovoljnijem scenariju i da postepeno obustavi rad, saopštila je danas uprava elektrane.

Iz uprave elektrane navode da za sada i dalje radi punim kapacitetom uz korišćenje rashladnih tornjeva.

NEK je obavestila nadležne institucije da se približava situaciji u kojoj bi, zbog ograničenja u vezi sa zaštitom životne sredine, bilo potrebno smanjenje snage reaktora, dok bi u slučaju pogoršanja uslova moglo da dođe i do potpunog zaustavljanja elektrane, prenosi Radio-televizija Slovenije (RTV SLO).

Elektrana, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom, trenutno radi punom snagom, a prilagođavanje rada vrši se zbog hidroloških uslova na Savi, čiji su protoci smanjeni usled nedostatka padavina.

U NEK-u navode da je temperatura Save trenutno nešto niža nego tokom najizraženijih toplotnih talasa prethodnih nedjelja, što povoljno utiče na uslove hlađenja.

Elektrana koristi sistem rashladnih tornjeva za dodatno hlađenje u trećem rashladnom krugu kako bi ispunila ekološka ograničenja tokom perioda niskog vodostaja i visokih temperatura vode.

Prema propisima o zaštiti životne sredine, prosječna dnevna temperatura Save ne smije da prelazi 28 stepeni na mjestu potpunog miješanja u slapištu Hidroelektrane Brežice, dok dnevni porast temperature rečne vode ne smije da bude veći od tri stepena, prenosi Tanjug.

Prema posljednjim podacima NEK-a, temperatura Save na toj lokaciji iznosi 24,6 stepeni, dok je trenutni dnevni porast temperature vode 2,6 stepeni.

Predsjednik uprave NEK-a Gorazd Pfaifer izjavio je za Radio Slovenija da postoji mogućnost smanjenja proizvodnje, dok bi najnepovoljniji scenario bio isključenje elektrane sa elektroenergetske mreže.

Prema njegovim riječima, eventualno zaustavljanje elektrane odvijalo bi se postepeno i trajalo bi oko nedjelju dana, dok bi ponovno pokretanje do pune snage zahtijevalo jedan do dva dana.

Obustava rada NEK-a značila bi gubitak proizvodnje od oko 700 megavat-sati električne energije dnevno.

NE Krško je jedina nuklearna elektrana u Sloveniji i ima jedan reaktor sa bruto električnom snagom od 730 megavata. Elektrana godišnje proizvodi oko 5.700 gigavat-sati električne energije, pokrivajući približno 20 odsto potreba Slovenije i oko 16 odsto potreba Hrvatske.