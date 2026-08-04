Kazahstan prvi put poslije više od 70 godina pustio tigra u divljinu

Kazahstan je prvi put poslije više od 70 godina pustio tigra u prirodno stanište, čime je započeta praktična faza dugogodišnjeg programa obnove populacije ove velike mačke u delti rijeke Ili, saopštilo je Ministarstvo ekologije te zemlje.

Ženka amurskog tigra po imenu Umit puštena je u prirodu 31. jula u Državnom prirodnom rezervatu Ile-Balkaš, prenio je danas Kazinform.

"Prisustvovali smo zaista istorijskom događaju", izjavio je ministar ekologije Jerlan Nisanbajev, navodeći da je puštanje tigra u prirodu rezultat više od decenije zajedničkog rada Kazahstana, ruskih stručnjaka, naučnika i međunarodnih organizacija za zaštitu prirode.

Prije puštanja u divljinu, Umit je prošla veterinarske preglede, procjenu zdravstvenog stanja, lovačkih sposobnosti, ponašanja i reakcije na prisustvo ljudi.

Opremljena je GPS/GSM satelitskom ogrlicom, a zaposleni u rezervatu njeno kretanje neprekidno prate putem satelitskih podataka i kamera postavljenih na terenu.

Odrasli mužjak amurskog tigra, nazvan Amur, i dalje je pod nadzorom i moraće da prođe dodatne procjene ponašanja prije nego što bude pušten u prirodu.

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Dva mladunca, Turan i Usuri, ostaće u posebno pripremljenim ograđenim prostorima dok ne napune najmanje 18 mjeseci, nakon čega će stručnjaci pojedinačno prociijeniti njihovu spremnost za život u divljini.

Četiri tigra uhvaćena u prirodi dopremljena su u maju iz Habarovskog kraja u Rusiji.

Pridružila su se tigrovima Bogdani i Kumi, koji su u septembru prošle godine dopremljeni iz Holandije radi uzgoja.

Taj par će ostati u ograđenom prostoru, dok bi njihovi potomci, ukoliko budu odgovarajući, kasnije mogli da budu pripremljeni za puštanje u prirodu.

Kazahstan je plan obnove populacije tigrova predstavio 2010. godine, dok je rezervat Ile-Balkaš osnovan 2018. godine.

Zaštićeno područje obuhvata deltu rijeke Ili i južnu obalu jezera Balkaš, jedno od nekadašnjih glavnih staništa turanskog tigra.

Pripreme za povratak tigrova obuhvatile su obnovu poplavnih staništa i povećanje brojnosti plijena.

Ministarstvo ekologije navodi da je dugoročni cilj uspostavljanje stabilne populacije tigrova u delti reke Ili i južnom dijelu oblasti oko jezera Balkaš.

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Dalji tok programa zavisiće od kretanja ženke Umit, njene uspješnosti u lovu i izbjegavanja naseljenih područja, što će biti ključni kriterijumi za odluku o puštanju preostalih tigrova u prirodu, prenosi Tanjug.

Tigrovi su nekada naseljavali prostore Kazahstana duž rijeka Ili i Sir Darja, ali su lov, uništavanje staništa i nestanak prirodnog plijena doveli do iščezavanja turanskog, odnosno kaspijskog tigra iz Kazahstana.

Posljednji zabilježeni primjerak u toj zemlji ubijen je 1948. godine.