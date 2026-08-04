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U Slovačkoj zabilježena "najvrelija" noć u istoriji

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 17:59

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Човјек се хлади испод фонтане са воденом маглом током врелог љетњег дана у Бечу, Аустрија, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Protekla noć bila je najtoplija ikada zabilježena u Slovačkoj, pošto temperatura vazduha na zapadu zemlje nije padala ispod 27 stepeni Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod.

"Protekla noć bila je izuzetno topla. Temperatura na dvije mjerne stanice nije pala ispod 27 stepeni. U Plaveckom Peteru i Skalici iznosila je najmanje 27,5, odnosno 27,4 stepena", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

Prethodni rekord iznosio je 27,3 stepena i zabilježen je 29. jula 2013. godine u Pješćanima, na zapadu Slovačke.

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