U Beču izmjerena rekordna temperatura

Austrijska meteorološka služba "Geosfera Austrija" saopštila je da je danas zabilježila rekordnu temperaturu od 40,8 stepeni Celzijusovih u Beču, čime je za 0,3 stepena oboren prethodni rekord iz 2013. godine.

Meteorološka služba navela je da je temperatura izmjerena u sjevernom bečkom okrugu Štamersdorf, dodajući da je riječ o privremenom očitavanju, prenosi Srna.

Toplotni talas koji je zahvatio centralnu Evropu krajem protekle sedmice doveo je do niza problema poput suša, požara usljed suve vegetacije i visokih temperatura, kao i rekordno niske vodostaje rijeke Dunava, iz čijeg korita su proteklih dana isplivali potopljeni brodovi, neeksplodirane eksplozivne naprave i ostali predmeti.

Stručnjaci predviđaju i povišene cijene hrane usljed nepovoljnih vremenskih uslova za poljoprivredne kulture.