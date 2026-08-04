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U Beču izmjerena rekordna temperatura

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 16:06

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Коњи су велики сисари непарнокопитарци који су одиграли кључну улогу у историји људске цивилизације, користећи се за рад, транспорт, спорт и ратовање.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Austrijska meteorološka služba "Geosfera Austrija" saopštila je da je danas zabilježila rekordnu temperaturu od 40,8 stepeni Celzijusovih u Beču, čime je za 0,3 stepena oboren prethodni rekord iz 2013. godine.

Meteorološka služba navela je da je temperatura izmjerena u sjevernom bečkom okrugu Štamersdorf, dodajući da je riječ o privremenom očitavanju, prenosi Srna.

Toplotni talas koji je zahvatio centralnu Evropu krajem protekle sedmice doveo je do niza problema poput suša, požara usljed suve vegetacije i visokih temperatura, kao i rekordno niske vodostaje rijeke Dunava, iz čijeg korita su proteklih dana isplivali potopljeni brodovi, neeksplodirane eksplozivne naprave i ostali predmeti.

Stručnjaci predviđaju i povišene cijene hrane usljed nepovoljnih vremenskih uslova za poljoprivredne kulture.

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