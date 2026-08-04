Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti

Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji boravi u Republici Srpskoj, poručio je ministru odbrane u Savjetu ministara BiH Zukanu Helezu da Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti, ocijenivši da su Helezove najnovije izjave još jedan pokušaj da ličnu političku nemoć i nedostatak rezultata prikrije napadima na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Republiku Srpsku i srpski narod.

- Zukan Helez ponovo pokazuje da mu je jedina politička platforma napad na Srbiju, Republiku Srpsku i predsjednika Aleksandra Vučića. Dok predsjednik Srbije dolazi u Republiku Srpsku da oda poštu nevinim žrtvama zločinačke akcije "Oluja" i pošalje poruku mira, Helez pokušava da od tog čina napravi politički cirkus i proizvede incident tamo gdje ga nije bilo - naveo je Gašić u saopštenju.

Dodao je da bi Helez morao da zna da predsjednik Republike Srbije ne dolazi ni u čiju tuđu kuću, već, kako kaže, na svoju djedovinu, među svoj narod, sa porukama mira, saradnje i stabilnosti.

- Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije gradio političku karijeru na širenju mržnje prema bilo kom narodu - istakao je Gašić.

Kako je naveo, umjesto što svaku priliku koristi za napade na Srbiju i Republiku Srpsku, Helez bi trebalo da se pozabavi sopstvenim resorom i brojnim problemima unutar institucija čiji je dio.

- Srbija će, bez obzira na njegove provokacije, nastaviti da vodi politiku mira, poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i negovanja specijalnih paralelnih veza sa Republikom Srpskom. Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti. Ona je simbol naše istorije, našeg identiteta i našeg jedinstva - zaključio je Gašić.

Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez napisao je na svom Fejsbuk nalogu da je "Vučić naučio da je Drina ipak granica", govoreći o navodnom incidentu u kome su specijalci MUP-a Srednjobosanskog kantona rastjerali, kako Helez tvrdi, naoružanu grupu muškaraca koja nije bila dio zvanično prijaveljene Vučićeve pratnje, tokom njegove posjete BiH.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući navode da su osobe koje je MUP Srednjobosanskog kantona (SBK) locirao u okolini Bugojna pripadnici njegovog obezbijeđenja, rekao je da su pripadnici regularne policije Republike Srpske ušli na dio teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da su svi pripadnici njegovog obezbijeđenja iz Srbije regularno prijavljeni.

- Svi naši momci iz Srbije su normalno ušli, sve prijavljeno, sve najčistije moguće. Nikakav problem nisu imali - rekao je Vučić i dodao da su pripadnici policijskih snaga iz Federacije vrlo profesionalno obavili svoj posao i da nema nijednu primjedbu na njihov rad.