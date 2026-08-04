Nestala djevojčica u Vrbasu, policija je traži već dva dana

Autor:ATV redakcija
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Djevojčica Anastasija Arvai (13) nestala je u Vrbasu početkom avgusta.
Tačnije, njen nestanak prijavljen je policiji 2. avgusta, a porodica i prijatelji mole građane da pomognu u njenom pronalaženju.
Prema dostupnim informacijama, nestala djevojčica je poslednji put viđena kod CFK Vrbas, prenosi "Amber alert Srbija".
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Kako se navodi u objavi, svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gdje bi mogla da se nalazi mole da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obavijeste najbližu policijsku upravu, prenosi "Telegraf".
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