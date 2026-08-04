Nestala djevojčica u Vrbasu, policija je traži već dva dana

Tačnije, njen nestanak prijavljen je policiji 2. avgusta, a porodica i prijatelji mole građane da pomognu u njenom pronalaženju.

Prema dostupnim informacijama, nestala djevojčica je poslednji put viđena kod CFK Vrbas, prenosi "Amber alert Srbija".

Svijet Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

Kako se navodi u objavi, svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gdje bi mogla da se nalazi mole da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obavijeste najbližu policijsku upravu, prenosi "Telegraf".