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Kuća sa velikim placem za 22.000 evra: Prodaje se namještena, useljiva i bez tereta

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:02

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Кућа у Старој Моравици, у општини Бачка Топола
Foto: Screenshot/Facebook

U Staroj Moravici, u opštini Bačka Topola, prodaje se porodična kuća od 71 kvadrata sa ograđenim placem od 1.288 kvadrata. Nekretnina je legalizovana, bez tereta i prodaje se sa namještajem.

U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" oglašena je porodična kuća u Staroj Moravici, u opštini Bačka Topola, po cijeni od 22.000 evra.

Kuća ima 71 kvadratni metar i nalazi se na prostranom placu od 1.288 kvadratnih metara. Sastoji se od dve spavaće sobe, kuhinje i opremljenog kupatila sa tuš-kabinom i veš-mašinom.

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Podna osnova je betonska, a podovi su obloženi linoleumom, keramičkim pločicama i laminatom. Nekretnina se prodaje sa nameštajem, u stanju prikazanom na fotografijama i snimku.

Grijanje je moguće na čvrsto gorivo ili struju, a trenutno se koristi grijanje na čvrsto gorivo. Krov je, prema navodima vlasnika, u dobrom stanju i nema prokišnjavanja.

Kuća je priključena na gradsku vodu, dok je kanalizacija rešena putem septičke jame. Na raspolaganju su i struja snage do 7 kilovati i internet priključak.

Plac je ograđen i pruža dovoljno prostora za baštu, pomoćne objekte ili druge sadržaje.

Nekretnina je uknjižena, legalizovana i bez tereta, a tražena cena iznosi 22.000 evra, prenose Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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