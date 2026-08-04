Kuća sa velikim placem za 22.000 evra: Prodaje se namještena, useljiva i bez tereta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Staroj Moravici, u opštini Bačka Topola, prodaje se porodična kuća od 71 kvadrata sa ograđenim placem od 1.288 kvadrata. Nekretnina je legalizovana, bez tereta i prodaje se sa namještajem.
U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" oglašena je porodična kuća u Staroj Moravici, u opštini Bačka Topola, po cijeni od 22.000 evra.
Kuća ima 71 kvadratni metar i nalazi se na prostranom placu od 1.288 kvadratnih metara. Sastoji se od dve spavaće sobe, kuhinje i opremljenog kupatila sa tuš-kabinom i veš-mašinom.
Podna osnova je betonska, a podovi su obloženi linoleumom, keramičkim pločicama i laminatom. Nekretnina se prodaje sa nameštajem, u stanju prikazanom na fotografijama i snimku.
Grijanje je moguće na čvrsto gorivo ili struju, a trenutno se koristi grijanje na čvrsto gorivo. Krov je, prema navodima vlasnika, u dobrom stanju i nema prokišnjavanja.
Kuća je priključena na gradsku vodu, dok je kanalizacija rešena putem septičke jame. Na raspolaganju su i struja snage do 7 kilovati i internet priključak.
Plac je ograđen i pruža dovoljno prostora za baštu, pomoćne objekte ili druge sadržaje.
Nekretnina je uknjižena, legalizovana i bez tereta, a tražena cena iznosi 22.000 evra, prenose Alo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
18 h0
Srbija
20 h0
Srbija
22 h3
Srbija
23 h0
Najnovije
11
13
11
09
11
06
11
03
10
58
Trenutno na programu