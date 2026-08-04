Stanija Dobrojević u suzama zbog bivšeg svekra

Pobjednica "Elite 9" sinožć je bila jedina gošća emisije "Narod pita" jer se njen bivši vjerenik Asmin Durdžić nije pojavio u studiju.

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Stanija Dobrojević njegov izostanak u emisiji objasnila je riječima da mu "djevojka ne da", a nakon što su se u emisiju uključili Asminovi roditelji saznalo se da je između Asmina i Maje došlo do žestkog sukoba, te da je Durdžiću razbijen automobil.

Iako više nisu zajedno Stanija je bila pogođena onim što čuje, a posebno su je dirnule riječi Asminovog oca Mustafe, pa je u jednom momentu bila na ivici suza.

"Nisam baš tako dobro, ali preživjeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, vidio sam slike da ima krvave ruke, razbijen auto, šoferšajbnu. Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Možda je u bolnici, ne znam", bio je zabrinut Mustafa.

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On se zatim obratio Staniji i istakao da mu je veoma žao zbog svega što su u rijalitiju govorili za njenog oca.

"Ja sam nju gledao kao kćerku, ja sam prvi put čuo šta su govorili za njenog oca, meni je veoma žao zbog toga. Kad su se Asmin i Stanija upoznali, oni su nas zvali na kameru, ja nikada nisam vidio ljepši par na svijetu, u mojim očima je to bila sva ljepota svijeta", rekao je Mustafa.

Mustafa je otkrio i da se ranije tokom dana dopisivao sa Asminom, moleći ga da se civilizovano ponaša, lijepo obuče i izvini Staniji.

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"Hvala Mustafi za podršku, ali nemate vi potrebe da se izvinjavate ni za šta, nemate šta kome da se pravdate", poručila je Dobrojevićeva na ivici suza.

Podsjetimo, nakon haosa sa Asminom oglasila se i Maja Marinković, te tom prilikom potkačila njegove roditelje.

(Stanija)