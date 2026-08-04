Logo

Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:54

Komentari:

0
Јелисавета Орашанин
Foto: Youtube/Blic

Glumica Jelisaveta Orašanin je nakon što se rastala o nekadašnjeg košarkaša, Miloša Teodosića, svu sreću pronašla kraj kolege, glumca Pavla Mensura.

Pavle je do sada dijelio više fotografija sa Jelisavetom na društvenoj mreži Instagram, a sada je po prvi put to uradila i Jelisaveta.

Ona je na Instagramu objavila Pavlovu fotografiju, a pored njega, u prvom planu je i kućni ljubimac.

Павле Менсур
Pavle Mensur

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - otkrio je nedavno izvor za Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelisaveta Orašanin

Pavle Mensur

glumica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу

Scena

Arijana Grande napušta scenu poslije rasprava o njenom zdravlju

1 d

0
Дино Мерлин, пјевач

Scena

Oformljena grupa za kolektivnu tužbu protiv Dine Merlina

1 d

0
Славица Ћуктераш о менталном слому: ''Двије године нисам ишла у продавницу''

Scena

Slavica Ćukteraš o mentalnom slomu: ''Dvije godine nisam išla u prodavnicu''

1 d

0
Најава за концерт Тање Савић у Бањалуци

Scena

Banjalučane večeras očekuje spektakl decenije: Tanja Savić stiže na Kastel

2 d

1

  • Najnovije

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

10

51

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

10

46

Poznati iznosi: U dijelu BiH počinje isplata penzija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima