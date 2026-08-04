Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

Autor:ATV redakcija
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Glumica Jelisaveta Orašanin je nakon što se rastala o nekadašnjeg košarkaša, Miloša Teodosića, svu sreću pronašla kraj kolege, glumca Pavla Mensura.
Pavle je do sada dijelio više fotografija sa Jelisavetom na društvenoj mreži Instagram, a sada je po prvi put to uradila i Jelisaveta.
Ona je na Instagramu objavila Pavlovu fotografiju, a pored njega, u prvom planu je i kućni ljubimac.
- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - otkrio je nedavno izvor za Blic.
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