Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

Glumica Jelisaveta Orašanin je nakon što se rastala o nekadašnjeg košarkaša, Miloša Teodosića, svu sreću pronašla kraj kolege, glumca Pavla Mensura.

Pavle je do sada dijelio više fotografija sa Jelisavetom na društvenoj mreži Instagram, a sada je po prvi put to uradila i Jelisaveta.

Ona je na Instagramu objavila Pavlovu fotografiju, a pored njega, u prvom planu je i kućni ljubimac.

Pavle Mensur

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - otkrio je nedavno izvor za Blic.