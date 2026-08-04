Ovo povrće je odličan izbor za ljetne dane: Hidrira i osvježava organizam

Kada temperature porastu, većina ljudi prvo pomisli na čašu hladne vode. Međutim, malo ko razmišlja o tome da i hrana može značajno doprinijeti hidrataciji organizma.

Među ljetnim namirnicama posebno se izdvaja krastavac – jednostavan, dostupan i izuzetno osvježavajući.

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Krastavac se sastoji od oko 95 do 96 odsto vode, zbog čega spada među namirnice sa najvećim udjelom tečnosti. Upravo to ga čini idealnim izborom tokom vrelih dana, kada tijelo zbog znojenja gubi veće količine vode.

Osim što pomaže u održavanju hidratacije, krastavac sadrži veoma malo kalorija, pa je odličan izbor za lagane ljetne obroke i užine.

Hidratacija organizma ne zavisi samo od količine popijene tečnosti. Tijelu su potrebni i minerali poput kalijuma i magnezijuma, koji pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti. Krastavac sadrži upravo ove minerale, zbog čega može biti koristan nakon boravka na suncu ili tokom lagane fizičke aktivnosti.

Najukusniji su domaći, sezonski krastavci, koji imaju čvrstu koru i svježu zelenu boju. Najbolje ih je čuvati u frižideru, ali ih izvaditi desetak minuta prije jela kako bi razvili puniji ukus i aromu.

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Iako je voda i dalje najbolji izbor za gašenje žeđi, ishrana bogata voćem i povrćem može značajno doprinijeti održavanju optimalne hidratacije. Krastavac je jedan od najboljih primjera kako jednostavna i lako dostupna namirnica može postati pravi saveznik tokom ljetnih vrućina.

Sljedeći put kada pripremate ručak ili tražite laganu užinu, sjetite se da nekoliko kriški svježeg krastavca nije samo osvježavajuće, već može pomoći organizmu da nadoknadi dio tečnosti izgubljene tokom dana.

(NovostiMagazin)