Cvijanovićeva položila vijenac kod Spomen-kapele za poginule borce

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položila je vijenac ispred Spomen-kapele za poginule borce sa područja Istočne Ilidže.

Vijence su, u okviru Manifestacije "4. avgust – da se ne zaboravi", položili i porodice poginulih boraca, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predstavnici opštine Istočna Ilidža, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i predstavnici u zajedničkim institucijama BiH.

Prethodno je u Hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima služena liturgija i parastos za poginule borce sa područja Istočne Ilidže.

Herojskom borbom lokalnog stanovništva i Vojske Republike Srpske 4. avgusta 1992. godine odbijen je napad muslimanskih snaga na Vojkoviće, Grlicu i Krupac, te spriječen njihov plan da krenu ka Ilidži i Palama.

U kolektivnu svijest zauvijek urezan 4. avgust

Herojskim otporom srpskih boraca su na današnji dan 1992. godine odbranjena naselja Vojkovići, Grlica i Krupac, zbog čega je 4. avgust dan koji će zauvijek ostati urezan u kolektivnu svijest ljudi ovog kraja, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da žrtva boraca koji su stradali i izgubili dijelove svoga tijela trajno obavezuje na pamćenje heroja i čuvanje Republike Srpske, koja je njihovo najsvetije nasljeđe.

"Danas smo odali dužnu poštu onima koji su, braneći svoje porodice i ognjišta, odbranili Republiku Srpsku i pravo na život u slobodi. Sa dubokim pijetetom i posebnim poštovanjem, sjetili smo se onih koji su u toj borbi položili svoje živote", objavila je Cvijanovićeva na "Instagramu".

U okviru manifestacije "4. avgust - da se ne zaboravi" u Hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog danas je u Vojkovićima služena liturgija i parastos za poginule srpske borce, te položeni vijenci.

Napad na Vojkoviće, Grlicu i Krupac počeo je u ranim jutarnjim časovima 4. avgusta 1992. godine, a samo zahvaljujući herojskoj borbi stanovnika ovih naselja spriječena je namjera muslimanskih snaga da zauzmu Ilidžu i krenu prema Palama.

Tokom borbi koje su vođene 4. avgusta poginulo je sedam, a ranjeno 14 pripadnika Druge sarajevske brigade, dok je u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata na ovom području ukupno stradalo 217 boraca.