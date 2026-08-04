U Hramu Hrista Spasitelja parastos za Srbe stradale u "Oluji"

Sveštenstvo banjalučke Eparhije služi parastos u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci za postrdale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine.

Parastosu prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, predstavnici grada Banjaluka i građani.

Nakon parastosa predviđeno je polaganje vijenaca kod Centralnog spomen-obilježja borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. godine na Trgu srpskih junaka.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida