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Španija napravila ludilo: Novčić vrijedi samo 5 evra, prodaje se za mnogo više

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ATV redakcija
04.08.2026 12:08

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Паре новац
Foto: Pixabay

Na prvi pogled, djeluje kao obična kovanica od pet evra, ali njena tržišna cijena premašuje 60 evra.

Jedan gol, jedna titula i jedan novčić koji će zauvijek čuvati uspomenu na istorijski trenutak. Španija je odlučila da osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine ne obilježi samo peharom, već i posebnom srebrnom kovanicom koja će zbog ograničenog tiraža gotovo sigurno postati kolekcionarski hit.

Razlog za to nije njena nominalna vrijednost, već činjenica da se radi o posebnom kolekcionarskom izdanju koje će privući pažnju ljubitelja fudbala i numizmatičara, kako prenosi Kamatica.

Samo za kolekcionare i ljubitelje fudbala

Španska kraljevska kovnica novca najavila je izdavanje 50.000 primjeraka srebrnog novčića nominalne vrijednosti pet evra, posvećenog osvajanju druge titule svjetskog prvaka. Iako na njemu piše da vrijedi pet evra, prodajna cijena iznosiće 60,50 evra, zbog čega je namjenjen isključivo kolekcionarima i ljubiteljima fudbala.

Deset dana nakon što je Feran Tores golom u produžetku finala protiv Argentine donio Španiji pobjedu od 1:0 na stadionu MetLife u Nju Džersiju, odlučeno je da se ovaj istorijski uspjeh ovijekoveči i kroz numizmatiku.

Ograničen tiraž i veća vrijednost

Kovanica nosi naziv „Svjetski šampioni”, izrađena je od srebra finoće 925/1000, teška je 27 grama i ima prečnik 40 milimetara. Upravo plemeniti metal, kvalitet izrade i ograničen tiraž razlog su zbog kojih će se prodavati za više od dvanaest puta veću cijenu od nominalne vrijednosti.

U Španskoj kraljevskoj kovnici ističu da druga titula svjetskog prvaka predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji španskog sporta i da je uspjeh reprezentacije prevazišao granice fudbala, postavši simbol nacionalnog ponosa.

Jedan od najtraženijih suvenira

Na licu kovanice nalazi se profil kralja Felipea VI, uz natpis „Felipe VI Rey de España”, godinu izdanja 2026. i ukrasni ornament. Na naličju su prikazani logo Svjetskog prvenstva FIFA 2026, pobjednički pehar i natpis „World Champions”, dok je u donjem dijelu utisnuta nominalna vrijednost od pet evra.

Kovanica će u prodaju biti puštena u ograničenoj seriji, pa se očekuje da će među kolekcionarima i navijačima brzo postati jedan od najtraženijih sportskih suvenira godine.

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Tagovi :

novčić

Španija

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

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