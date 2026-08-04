Krenuli na medeni mjesec, pa ih dočekalo neprijatno iznenađenje na aerodromu

Medeni mesec planiran mjesecima unaprijed počeo je problemima za jedan britanski par, nakon što je let za Crnu Goru bio prebukiran.

Supružnici su stigli na aerodrom uvjereni da će zajedno otputovati, ali je samo jedno od njih uspjelo da uđe u avion.

Gradovi i opštine Počela isporuka besplatnih udžbenika za osnovce

Endi i Katja Vedlejk trebalo je da u nedjelju, 26. jula, u 8.25 časova polete sa aerodroma Getvik ka Tivtu, na crnogorskoj obali.

Njih dvoje su pokušali da obave onlajn čekiranje u ranim jutarnjim satima, ali nisu uspjeli. Tek kada su stigli do easyJet zone na sjevernom terminalu aerodroma, saznali su razlog, prenosi The Telegraph.

"Prebukirali su let. Mogli su da nam daju mjesta tek nakon zatvaranja ukrcavanja i samo ako se neki drugi putnici ne pojave na letu", ispričao je Endi Vedlejk.

Neprijatno iznenađenje

Prodaja većeg broja karata nego što ima dostupnih sjedišta praksa je koju koristi veliki broj avio-kompanija. U slučaju easyJeta, kada je let prebukiran, posljednjim putnicima koji su se čekirali može biti odbijeno ukrcavanje.

Pravila o pravima putnika ipak predviđaju da, kada je let prebukiran, kompanija mora prvo da pronađe dobrovoljce koji su spremni da putuju kasnijim letom, uz odgovarajuću nadoknadu.

Na izlazu za ukrcavanje zaposleni easyJeta pitali su da li je neko spreman da putuje sljedećeg jutra.

Scena Bh. pjevačica koja je prije dvije krvnički pretučena sada ponovo traži zaštitu

"Postojao je samo jedan dobrovoljac, koji je oslobodio mjesto u avionu", rekao je Vedlejk.

Supružnici su očekivali da će u tim okolnostima biti zajedno prebačeni na let narednog dana.

Umjesto da ih zajedno prebace na drugi let, zaposleni na zemlji rekli su im da jedno od njih mora da zauzme oslobođeno mjesto. U suprotnom bi bili tretirani kao "no show putnici", odnosno putnici koji se nisu pojavili za let i izgubili bi pravo na ponovno rezervisanje leta i nadoknadu.

"Rekli su nam da ili moja supruga ili ja moramo da zauzmemo to mjesto, u suprotnom bismo bili proglašeni za 'no show' i izgubili bismo pravo na novu rezervaciju i nadoknadu. Tako da je moja supruga ušla u avion, a ja sam ostao", rekao je Endi.

Katja Vedlejk otputovala je za Tivat, dok se njen suprug vratio kući u London.

Zanimljivosti Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

Ponovo su se sreli tek 21 sat kasnije.

"Žao nam je, ali..."

Avio-kompanija je saopštila da žali zbog situacije i objasnila da se prebukiranje koristi samo kod malog broja letova.

"Veoma nam je žao zbog iskustva gospodina i gospođe Vedlejk i poteškoća koje je ovo izazvalo tokom njihovog medenog mjeseca. Kao i većina avio-kompanija, povremeno prebukiramo veoma mali procenat letova, a u velikoj većini slučajeva to ne dovodi do odbijanja ukrcavanja, jer koristimo podatke kako bismo izabrali letove kod kojih postoji istorija da se određeni broj putnika ne pojavi. Popunjavanjem tih mjesta pomažemo da cijene karata ostanu niže za sve", saopštio je easyJet.

Kompanija je dodala da u situacijama kada neki putnik više ne može da putuje prvo pokušavaju da pronađu dobrovoljce koji bi prihvatili kasniji let u zamenu za nadoknadu. Ako to nije moguće, odluka se donosi prema redoslijedu obavljenog čekiranja.

EasyJet je priznao da je u slučaju ovog bračnog para moglo da bude pronađeno drugo rješenje.

Društvo Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

"Iako je bilo dostupno jedno mjesto za putnika, žao nam je što u ovom slučaju nije napravljen izuzetak kako bi im se zajedno rezervisao alternativni let, posebno zato što je riječ o tako posebnom putovanju. Od tada smo kontaktirali gospodina i gospođu Vedlejk kako bismo im se izvinili zbog iskustva, ponudili im pripadajuću nadoknadu i gest dobre volje", navela je kompanija.

Prema pravilima o pravima avio-putnika, Endi Vedlejk ima pravo na odštetu od 350 funti zbog odbijanja ukrcavanja.

Mladoženja smatra da nadoknada ne pokriva gubitak

Međutim, on smatra da taj iznos ne može da nadoknadi iskustvo kroz koje je prošao.

"Za mene to ne pokriva stres, tugu zbog toga što sam bio razdvojen od svoje nove supruge, gubitak cijelog dana u Tivtu ili izgubljeno vrijeme", rekao je.

Vedlejk je dodao da razumije da uslovi easyJeta dozvoljavaju prebukiranje, ali je iznenađen što se takva praksa koristi i na linijama gdje postoji samo jedan let dnevno.

Ekonomija Poznati iznosi: U dijelu BiH počinje isplata penzija

"Razumijem da im uslovi poslovanja dozvoljavaju da to rade, ali šokiran sam što to rade za destinacije gdje imaju samo jedan let dnevno i što nisu mogli da predvide da će let nedjeljom ujutru tokom leta biti veoma popunjen", rekao je on.

Prema pisanju "The Telegrapha", većina avio-kompanija koristi praksu prebukiranja, dok su Jet2 i Rajaner među prevoznicima koji je ne primjenjuju.

(Telegraf.rs)