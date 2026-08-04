U rijeci Savi pronađeno tijelo: Policija na terenu

Autor:ATV redakcija
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U rijeci Savi, na području zagrebačkog naselja Kajzerica, u blizini Jadranskog mosta, u ponedjeljak uveče je pronađeno tijelo za sada nepoznate osobe.
Prema informacijama koje je objavio 24sata, tijelo je pronađeno u plićaku i bilo je krvavo.
Hronika
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Policija je nakon prijave izašla na lice mjesta, obavila uviđaj i pokrenula sve neophodne procedure kako bi se utvrdio identitet preminule osobe, kao i tačan uzrok smrti.
Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja policije, kada će biti poznati i detalji okolnosti pod kojima je tijelo dospjelo u rijeku.
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