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Mladoženja preminuo pred vjenčanje

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:46

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Кајл Кембел, младожења који је преминуо пар дана прије вјенчања
Foto: Privatna arhiva

Britanac Kajl Kembel preminuo je nakon što je otpušten iz bolnice, svega nekoliko dana prije nego što je trebalo da se vjenča.

Tridesetdvogodišnji Kembel zadobio je povredu glave u saobraćajnoj nesreći na motoru, nakon što je doputovao u jugoistočnu Aziju kako bi se vjenčao sa svojom vjerenicom Kanikom.

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Poslije nesreće zbrinut je u bolnici, ali su ga ljekari otpustili već nekoliko sati kasnije.

Međutim, 30. jula potvrđeno je da je preminuo u snu.

Iza njega su ostali vjerenica, sa kojom je bio u vezi dvije i po godine, i njihov 12-godišnji sin, piše "Metro".

Njegova porodica u Velikoj Britaniji smatra da nakon nesreće nije dobio odgovarajuću medicinsku njegu.

Rođaci su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi prikupili sredstva za visoke troškove prebacivanja njegovog tijela u Veliku Britaniju.

U objavi na Fejsbuku, na dan kada je trebalo da se vjenčaju, njegova vjerenica Kanika napisala je da je slomljena od bola.

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"Naša veza je bila predivna. Zauvijek ćeš ostati u mojim najljepšim uspomenama. Ljubav koja nikada neće izblijediti, prelijepe uspomene i dugo životno putovanje sa čovjekom kojeg sam voljela", napisala je ona.

Kembelova rođaka Dajana Fišer napisala je na stranici za prikupljanje donacija "DžastGiving" da je porodica slomljena zbog njegove smrti.

"Kajl je otputovao na Tajland kako bi se oženio partnerkom sa kojom je bio dvije i po godine i radovao se početku novog poglavlja njihovih života. Ono što je trebalo da bude radostan događaj završilo se nezamislivom tragedijom. Njegova smrt je slomila sve koji su ga poznavali i voljeli", dodala je ona.

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"Iza sebe je ostavio svog dragog 12-godišnjeg sina, koji je živio sa njim, kao i porodicu i prijatelje koji se sada suočavaju sa nezamislivim bolom zbog njegovog iznenadnog gubitka. Sada smo suočeni sa ogromnim finansijskim teretom vraćanja Kajlovog tijela u Veliku Britaniju kako bi ponovo bio sa svojom porodicom i bio sahranjen uz dostojanstvo i ljubav koje zaslužuje. Prikupljena sredstva biće namijenjena za troškove transporta posmrtnih ostataka, sahrane i druge nepredviđene troškove koji prate ovako tragičan gubitak", navela je ona.

(Telegraf)

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Mladoženja

tragedija

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