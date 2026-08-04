Logo

Kazna u vrijednosti novog automobila: Ako vozite kroz Njemačku, zaboravite na ovo

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:01

Komentari:

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

Njemačka je poznata po dionicama auto-puteva bez opšteg ograničenja brzine, ali tamo gdje ograničenje postoji saobraćajni prekršaji mogu brzo postati veoma skupi.

Od 1. jula 2026. još je skuplji pokušaj izbjegavanja kaznenih bodova ili zabrane vožnje jer za lažno prebacivanje prekršaja na drugu osobu sada preti kazna do 30.000 evra.

Godinama je postojala prava mala industrija trgovine bodovima. Vozač snimljen u prebrzoj vožnji ili prolasku kroz crveno svjetlo preko internet posrednika pronašao bi osobu spremnu da preuzme odgovornost. Ta osoba bi se lažno predstavila kao vozač, platila osnovnu kaznu i preuzela bodove ili zabranu, dok bi stvarni prekršilac sačuvao čist dosije. Usluga se, naravno, naplaćivala.

Njemačka je sada zatvorila tu pravnu rupu. Novi paragraf Zakona o saobraćaju na putevima zabranjuje pokušaj obmanjivanja nadležnog organa o identitetu počinioca, nuđenje takve usluge i posredovanje između vozača i "dobrovoljca". Zbog toga mogu odgovarati stvarni vozač, osoba koja preuzima prekršaj i posrednik, a pravilo nije ograničeno samo na profesionalne internet agencije. Obuhvaćeni su prekršaji za koje se u Njemačkoj upisuju bodovi i zabrane vožnje, a maksimalna kazna iznosi 30.000 evra.

Источно Сарајево пуцњава

Hronika

Poznato stanje Davora Dabića ranjenog u Istočnom Sarajevu

Promjena može direktno da pogodi i hrvatske vozače. Njemačke vlasti preko evropskog sistema razmene podataka mogu da identifikuju vlasnika automobila registrovanog u Hrvatskoj i da mu pošalju obaveštenje o prekršaju. Ako vlasnik dobije zahtjev da navede ko je vozio, navođenje prijatelja, rođaka ili plaćenog "zamijenskog vozača" više nije samo riskantan trik, nego zaseban njemački prekršaj sa kaznom koja može višestruko nadmašiti prvobitnu. Njemački bodovi se trenutno ne pretvaraju automatski u hrvatske negativne prekršajne bodove. Ipak, prekršaj ostaje evidentiran u Njemačkoj, a hrvatskom vozaču može biti izrečena zabrana upravljanja vozilom na njemačkoj teritoriji. Nemački zakon kod strane vozačke dozvole izričito omogućava oduzimanje prava na njeno korišćenje u Njemačkoj.

Evropska unija već je donijela i pravila prema kojima će se ozbiljne zabrane vožnje, na primjer zbog vožnje najmanje 50 kilometara na sat iznad ograničenja, alkohola ili izazivanja teške nesreće, ubuduće priznavati širom Unije. Međutim, puna primjena tih pravila slijedi tek nakon prenosa u nacionalne zakone, odnosno za približno četiri godine. Poruka je jednostavna - njemačku kaznu se više ne isplati prebacivati na nekoga drugog. U najgorem slučaju vozač može dobiti račun koji može dostići vrijednost novog porodičnog automobila, prenosi 24sata.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Kazna

Brzina

saobraćaj

Komentari (0)

Pročitajte više

Источно Сарајево пуцњава 3.8.2026.

Hronika

Poznato stanje Davora Dabića ranjenog u Istočnom Sarajevu

1 h

0
Јелисавета Орашанин

Scena

Jelisaveta Orašanin objavila Pavlovu fotografiju: Par se više ne krije

1 h

0
Заштита од сунца

Auto-moto

Ima razlike: Da li je bolje postaviti štitnik za vjetrobran sa spoljne ili unutrašnje strane

1 h

0
Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

Auto-moto

Jedna kamera zabilježila 32.000 prekoračenja brzine za svega 10 sedmica

1 h

0

Više iz rubrike

Заштита од сунца

Auto-moto

Ima razlike: Da li je bolje postaviti štitnik za vjetrobran sa spoljne ili unutrašnje strane

1 h

0
Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

Auto-moto

Jedna kamera zabilježila 32.000 prekoračenja brzine za svega 10 sedmica

1 h

0
Дачија ауто возило

Auto-moto

Rumunski proizvođači automobila obustavljaju proizvodnju usljed energetske krize

18 h

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Auto-moto

Najbolji polovnjaci do 1.000 evra: Ovih 5 modela vas nikada neće "ostaviti" na putu

22 h

0

  • Najnovije

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

10

51

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

10

46

Poznati iznosi: U dijelu BiH počinje isplata penzija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima