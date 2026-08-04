Kazna u vrijednosti novog automobila: Ako vozite kroz Njemačku, zaboravite na ovo

Od 1. jula 2026. još je skuplji pokušaj izbjegavanja kaznenih bodova ili zabrane vožnje jer za lažno prebacivanje prekršaja na drugu osobu sada preti kazna do 30.000 evra.

Godinama je postojala prava mala industrija trgovine bodovima. Vozač snimljen u prebrzoj vožnji ili prolasku kroz crveno svjetlo preko internet posrednika pronašao bi osobu spremnu da preuzme odgovornost. Ta osoba bi se lažno predstavila kao vozač, platila osnovnu kaznu i preuzela bodove ili zabranu, dok bi stvarni prekršilac sačuvao čist dosije. Usluga se, naravno, naplaćivala.

Njemačka je sada zatvorila tu pravnu rupu. Novi paragraf Zakona o saobraćaju na putevima zabranjuje pokušaj obmanjivanja nadležnog organa o identitetu počinioca, nuđenje takve usluge i posredovanje između vozača i "dobrovoljca". Zbog toga mogu odgovarati stvarni vozač, osoba koja preuzima prekršaj i posrednik, a pravilo nije ograničeno samo na profesionalne internet agencije. Obuhvaćeni su prekršaji za koje se u Njemačkoj upisuju bodovi i zabrane vožnje, a maksimalna kazna iznosi 30.000 evra.

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Promjena može direktno da pogodi i hrvatske vozače. Njemačke vlasti preko evropskog sistema razmene podataka mogu da identifikuju vlasnika automobila registrovanog u Hrvatskoj i da mu pošalju obaveštenje o prekršaju. Ako vlasnik dobije zahtjev da navede ko je vozio, navođenje prijatelja, rođaka ili plaćenog "zamijenskog vozača" više nije samo riskantan trik, nego zaseban njemački prekršaj sa kaznom koja može višestruko nadmašiti prvobitnu. Njemački bodovi se trenutno ne pretvaraju automatski u hrvatske negativne prekršajne bodove. Ipak, prekršaj ostaje evidentiran u Njemačkoj, a hrvatskom vozaču može biti izrečena zabrana upravljanja vozilom na njemačkoj teritoriji. Nemački zakon kod strane vozačke dozvole izričito omogućava oduzimanje prava na njeno korišćenje u Njemačkoj.

Evropska unija već je donijela i pravila prema kojima će se ozbiljne zabrane vožnje, na primjer zbog vožnje najmanje 50 kilometara na sat iznad ograničenja, alkohola ili izazivanja teške nesreće, ubuduće priznavati širom Unije. Međutim, puna primjena tih pravila slijedi tek nakon prenosa u nacionalne zakone, odnosno za približno četiri godine. Poruka je jednostavna - njemačku kaznu se više ne isplati prebacivati na nekoga drugog. U najgorem slučaju vozač može dobiti račun koji može dostići vrijednost novog porodičnog automobila, prenosi 24sata.hr.