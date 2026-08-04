Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

Zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je u utorak Toskanu, a epicentar je registrovan oko sedam kilometara zapadno od Pize, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV).

Potres je zabilježen u 10.15 časova, na dubini od oko osam kilometara. Zemljotres se jasno osjetio u Pizi i okolnim mjestima, ali za sada nema prijava o povrijeđenima niti materijalnoj šteti.

Gradovi i opštine Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

Prema podacima seizmografa, epicentar se nalazio u ravničarskom i priobalnom dijelu provincije Piza, oblasti sa velikom gustinom naseljenosti - više od 480 stanovnika po kvadratnom kilometru. Područje karakterišu brojni objekti od kamena i zidani objekti, posebno u istorijskom centru i okolnim naseljima.

Nakon potresa, nadležne službe izvršile su kontrole u školama, zdravstvenim ustanovama i objektima od istorijskog značaja, ali nisu registrovana oštećenja.

Građani izašli na ulice

Guverner Toskane Eugenio Đani rekao je da su provjere u toku u saradnji sa regionalnim sistemom civilne zaštite.

U Pizi je veliki broj građana pozvao vatrogasce kako bi prijavili podrhtavanje tla.

U pojedinim javnim ustanovama u centru grada desetine ljudi izašle su na ulicu nakon zemljotresa.

Svijet Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

"Drmalo je baš jako nekoliko sekundi", "Namještaj se ljuljao, baš se osjetio", "Dobro je prodrmalo", svjedočili su građani na platformi EMSC.

Područje Pize bilo je posljednjih nedjelja pogođeno manjim seizmičkim aktivnostima. Među njima je bio i zemljotres jačine 2,8 stepeni 30. jula kod San Đulijana Termea, kao i potres jačine 4,1 stepen u martu u blizini Pistoje.

Iako Toskana nije poznata po razornim zemljotresima poput onih koji su pogodili Akvilu 2009. godine, Umbriju i Marke 1997, Irpiniju 1980. ili Furlaniju 1976. godine, region ipak bilježi značajne seizmičke događaje kroz istoriju. Jedan od najpoznatijih bio je zemljotres koji je 1895. godine pogodio oblast Firence.

Potresi na području Pize nastavljaju da se prate preko mreže INGV-a i civilne zaštite, koja građane poziva da se pridržavaju pravila ponašanja u slučaju novih podrhtavanja.

Hronika Lopovi kroz toalet upali u bh. pumpu i ukrali 30.000 KM

Situacija u gradu se ubrzo vratila u normalu, a svakodnevne aktivnosti nastavljene su bez većih poremećaja.

Podsjetimo, prije nekoliko dana jak zemljotres je takođe pogodio Italiju i doveo do urušavanja dijela brda.

(Telegraf.rs)