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Dječaka (14) i mladića (21) udario grom

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:17

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Dječaka (14) i mladića (21) koji su planinarili u području Gornjih Pirineja juče je pogodio grom dok su hodali planinarskom stazom i tom prilikom su teže povrijeđeni, saopštio je izvor koji je blizak istrazi.

Planinari su hodali stazom blizu Kotereta, na nadmorskoj visini od 2.700 metara, sa grupom od oko 15 ljudi, kada ih je udario grom, prenosi televizija "BFM".

Zamjenik komandanta visokoplaninskog žandarmerijskog voda Žan-Mišel Rode je kazao da se oluja iznad planinskog vjenca gdje su se nalazili planinari formirala oko 15.30 sati, nakon čega je žandarmeriju "pozvala grupa ljudi koje je zatekla oluja, od kojih je dvoje udario grom".

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On je kazao da su spasilačke službe mogle da zbrinu dvije žrtve "zahvaljujući relativno kratkom vremenskom periodu" u kome su stigli na lice mesta, što je omogućio da im se pruži prva pomoć i da se "brzo prebace u helikopter".

Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Tarbu i Pou, u jugozapadnoj Francuskoj.

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udar groma

munja

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