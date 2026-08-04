Kod Užica isplivala dva tijela: Na tom mejstu prije dvije nedjelje potonuo splav

Tijela dvojice muškaraca pronađena su u vodi na Gradskoj plaži u Užicu, u neposrednoj blizini mjesta gdje je prije nekoliko nedjelja potonuo splav.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da su muškarci stradali utapanjem, ali će tačan uzrok njihove smrti biti poznat tek nakon završetka uviđaja i obdukcije.

Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten, tijela su po nalogu tužilaštva poslata u Institut za sudsku medicinu na obdukciju koja bi trebalo da rasvijetli okolnosti njihove smrti.

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Mjesto na kojem su tijela pronađena privuklo je pažnju javnosti, budući da je upravo u tom dijelu Gradske plaže prije nekoliko nedjelja potonuo splav, što je izazvalo veliko interesovanje građana.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Telegraf.rs)