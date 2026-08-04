Logo

Kod Užica isplivala dva tijela: Na tom mejstu prije dvije nedjelje potonuo splav

04.08.2026 10:26

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Tijela dvojice muškaraca pronađena su u vodi na Gradskoj plaži u Užicu, u neposrednoj blizini mjesta gdje je prije nekoliko nedjelja potonuo splav.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da su muškarci stradali utapanjem, ali će tačan uzrok njihove smrti biti poznat tek nakon završetka uviđaja i obdukcije.

Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten, tijela su po nalogu tužilaštva poslata u Institut za sudsku medicinu na obdukciju koja bi trebalo da rasvijetli okolnosti njihove smrti.

Алкотест

Hronika

Alkotest zakucao: Banjalučanin usred dana pijan kao letva izazvao udes

Mjesto na kojem su tijela pronađena privuklo je pažnju javnosti, budući da je upravo u tom dijelu Gradske plaže prije nekoliko nedjelja potonuo splav, što je izazvalo veliko interesovanje građana.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi :

pronađena tijela

Užice

obdukcija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мацут: Злочиначка "Олуја" - једна од највећих трагедија српског народа

Srbija

Macut: Zločinačka "Oluja" - jedna od najvećih tragedija srpskog naroda

1 h

0
Кућа у Старој Моравици, у општини Бачка Топола

Srbija

Kuća sa velikim placem za 22.000 evra: Prodaje se namještena, useljiva i bez tereta

2 h

0
Случај Данке Илић: Правоснажно обустављен поступак против Радослава Драгијевића

Srbija

Slučaj Danke Ilić: Pravosnažno obustavljen postupak protiv Radoslava Dragijevića

18 h

0
Полиција Србија

Srbija

Pekar (73) pronađen go i vezan na tavanu: Sumnja se da je umro tokom intimnog odnosa

20 h

0

  • Najnovije

11

13

U Hramu Hrista Spasitelja parastos za Srbe stradale u "Oluji"

11

09

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima