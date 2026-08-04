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Macut: Zločinačka "Oluja" - jedna od najvećih tragedija srpskog naroda

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ATV redakcija
04.08.2026 10:06

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Мацут: Злочиначка "Олуја" - једна од највећих трагедија српског народа
Foto: ATV

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je zločinačka hrvatska akcija "Oluja" jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji i istakao da je sjećanje na nevino ubijene Srbe moralna obaveza.

U izjavi povodom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja", Macut je naveo da se danas sjećamo nevino stradalih i stotina hiljada ljudi koji su u kolonama bili primorani da napuste svoje domove i zavičaj, saopšteno je iz Vlade Srbije.

"Njihovo stradanje ne sme biti zaboravljeno, jer je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja", poručio je Macut.

On je istakao da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosljedno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga.

"Mir nije zaborav. Mir je snaga da pamtimo, da poštujemo svoje žrtve i da odgovorno gradimo budućnost u kojoj se ovakve tragedije nikada više neće ponoviti. Neka je večna slava svim nevinim žrtvama "Oluje"", poručio je Macut.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen danas u Banjaluci i Mrkonjić Gradu.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.

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Đuro Macut

Akcija Oluja

Zločin nad Srbima

Hrvatska

Republika Srpska

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