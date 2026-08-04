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Vučić: Hrvatski i bošnjački zvaničnici nikad nisu pognuli glavu pred srpskim žrtvama

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:35

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Александар Вучић
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Donjem Malovanu kod Kupresa, odakle su Srbi etnički očišćeni, da se nikada ne smije zaboraviti da niko od hrvatskih ili bošnjačkih zvaničnika nikada nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama.

Vučić je ocijenio da su Donji i Gornji Malovan, te Vukovsko na Kupresu najstradalnija mjesta u bivšoj Jugoslaviji, navodeći da su Srbe na tom prostoru u Drugom svjetskom ratu prvo pobili pripadnici Crne legije Jure Francetića, a 1995. godine su došli Hrvati iz šest kilometara udaljenog mjesta Šuice i sve što su zatekli pobili i spalili.

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On je prilikom posjete srpskoj crkvi u Donjem Malovanu rekao da je srećan što u srpskom narodu, uprkos svemu, nema mržnje koju je vidio kod drugih, te poručio da je to dobro zato što mržnja uništava samo onog koji mrzi, a ne objekat mržnje.

Vučić je ukazao na to da na cijelom prostoru nekada srpskog Kupresa sada ima svega između 250 i 300 Srba i podsjetio da je na tom prostoru pobijeno cijelo pleme Duvnjaka, da se o 16 nestalih srpskih vojnika iz napada 3. avgusta 1995. godine i dalje ništa ne zna, kao i da su sve nove kuće koje se vide hrvatske, a sve spaljene srpske.

On je istakao da niko od hrvatskih zvaničnika nikada nije pognuo glavu pred ovim srušenim kućama i majkama u crnini, niti priznao da je strašna sramota to što se desilo Gornjem i Donjem Malovanu i Vukovskom.

"Nikada cvet nisu položili na srpske grobove. Naravno da negujemo kulturu sećanja, da pognemo glavu i pred njihovim žrtvama, da se ne ponašamo kao oni, ali nikada nemojte da zaboravite da niko od njih nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama", rekao je Vučić.

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Predsjednik Srbije je poručio da vrijeme i mir rade za Srbe, ali da ga brine što neki drugi misle da će dočekati vrijeme "za drugo poluvrijeme", ističući da Srbi treba da budu na oprezu.

On smatra da srpski narod mora da bude najglasniji u očuvanju regionalnog mira šta god da se dešava i da ekonomski napreduje.

"BiH je 2014. godine imala 22 odsto veću prosečnu platu nego Srbija, a danas je Srbija za više od 20 procenata ispred BiH i ta razlika će biti samo veća. Dakle, samo mir, rad... Hrvatska je bila za 270 odsto ispred nas, a danas u primanjima 40 odsto, polako je pristižemo", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je poručio da će srpski narod uspjeti da očuva mir.

"Uspećemo zato što smo danas toliko jaki, da nikome na pamet neće da padaju nikakvi ratovi ili slično. Neki ljudi žive u prošlosti i misle da je odnos snaga kakav je bio 1995. ili 1992. Nije zahvaljujući činjenici da se odnos snaga drastično promenio, imamo mir i imaćemo ga", poručio je Vučić, prenosi Srna.

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On je rekao da će Srbija finansirati izgradnju Parohijskog doma u Donjem Malovanu, vodovod u Novom Selu i put do Vukovskog.

Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja".

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

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Aleksandar Vučić

Akcija Oluja

Kupres

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