Umanjene cijene goriva na čak 281 pumpi širom Srpske

Mjera direktne podrške građanima Republike Srpske, kojom se cijena goriva na pumpi umanjuje za 10 feninga po litru, proširena je i sada je dostupna na 281 benzinskoj pumpi.

Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata Vlada Republike Srpske donijela je krajem aprila, a mjera je od tada više puta produžavana.

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"Realizacija ove mjere kontinuirano traje od 15. aprila i trenutno je produžena do 15. avgusta ove godine, a o eventualnom novom produženju ili izmjenama odlučivaće se nakon analize njenih efekata i stanja na tržištu”, navode iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za "BL portal".

Mreža pumpi koje učestvuju u realizaciji mjere u međuvremenu je znatno proširena, čime je popust postao dostupan u gotovo svim dijelovima Srpske.

"Ugovor o učešću u mjeri potpisalo je 45 privrednih subjekata koji obuhvataju ukupno 281 benzinsku pumpnu stanicu, čime je omogućena dostupnost mjere u svim lokalnim zajednicama Republike Srpske", ističu iz Ministarstva.

Dva miliona KM iskorišteno nakon prvog obračuna

Prvi obračunski period od uvođenja mjere, pokazao je koliko je stanovništvo zapravo iskoristilo ovu pogodnost.

"Za prvi obračunski period već su obrađeni podaci koji pokazuju da je kroz mjeru obuhvaćeno približno 20 miliona litara goriva, za šta je obračunato oko dva miliona KM”, navode iz Ministarstva trgovine i turizma.

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Trenutno je u toku obrada podataka za naredni period primjene mjere, a prve procjene pokazuju sličan trend potrošnje.

"Trenutno je u toku završna obrada podataka za drugi obračunski period, a preliminarni pokazatelji ukazuju da su utrošene količine goriva približno na istom nivou kao i u prvom obračunskom periodu. Konačni podaci o ukupnom broju korisnika, količinama goriva i ukupnom iznosu realizovane podrške biće poznati nakon okončanja obrade svih pristiglih zahtjeva”, pojašnjavaju iz nadležnog resora.

Za razliku od nekih drugih mjera koje uvode gornju granicu potrošnje, ova mjera nije ograničena ni po broju kupovina ni po količini goriva koju jedan korisnik može ostvariti.

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“Takođe, ne postoje ograničenja u pogledu ukupne količine goriva ili sredstava koja mogu biti obuhvaćena mjerom na mjesečnom nivou, već pravo na umanjenje cijene ostvaruju svi korisnici koji gorivo kupuju na benzinskim pumpama uključenim u realizaciju mjere”, navode iz Ministarstva trgovine i turizma.

Sa proširenjem mreže na 281 pumpu, Ministarstvo je omogućilo da popust od 10 feninga po litru bude praktično dostupan svim vozačima u Srpskoj, dok konačna slika o ukupnoj koristi za građane i privredu tek treba da bude poznata nakon obrade podataka za drugi obračunski period.