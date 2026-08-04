Kupači mislili da sanjaju: Talasi donijeli vreće pune novca

Vreće pune novca pojavile se na obali nakon što je gliser ostao bez goriva. Italijanska policija istražuje poreklo gotovine i sumnja na više mogućih scenarija.

Umjesto školjki i morskih talasa, kupače na jednoj sicilijanskoj plaži dočekao je prizor kakav se viđa samo u filmovima - more je počelo da izbacuje vreće pune novca. Za nekoliko minuta mirno ljetnje popodne pretvorilo se u pravu potjernicu za novčanicama koje su plutale uz obalu, dok su ljudi utrčavali u vodu pokušavajući da ih dohvate. Italijanske vlasti ubrzo su reagovale i obezbijedile područje, a istraga je otvorila brojna pitanja o poreklu gotovo 700.000 evra u gotovini pronađenih u moru.

Neobičan događaj dogodio se 28. jula u mjestu Kazuce zapadno od Marine di Raguze na Siciliji. Prema informacijama italijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva nedaleko od obale i počeo nekontrolisano da pluta. Posada je zbog toga zatražila pomoć obalske straže, ali ono što se potom dogodilo iznenadilo je i same spasioce.

Kako navode italijanske vlasti, u trenutku kada se obalska straža približila plovilu, osobe na gliseru navodno su počele da bacaju vreće pune gotovine u more. Morske struje ubrzo su ih odnele ka obali, gdje su ih primjetili brojni kupači.

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Prema pisanju Times of Malta, prizori koji su uslijedili izgledali su nestvarno. Kupači su utrčavali u more kako bi dohvatili vreće i novčanice koje su plutale tik uz obalu, dok su brojni očevici sve snimali telefonima. Policija i obalska straža ubrzo su blokirale područje i počele da prikupljaju novac, uključujući i deo koji su kupači već uspjeli da uzmu iz vreća.

Na gliseru su se, prema dostupnim informacijama, nalazila trojica punoljetnih državljana Malte i jedno 13-godišnje dete. Policajci su na plovilu zatekli samo jednog muškarca, dok su, prema izjavama svjedoka, još dve osobe pobegle ka obali. Svi su privedeni radi saslušanja, a potom pušteni da se brane sa slobode uz određene mere opreza i obavezu da se odazivaju pozivima tokom dalje istrage. Za sada protiv njih nije podignuta optužnica.

Načelnik policije pokrajine Ragusa Salvatore Facino izjavio je da je gliser pronađen isključivo zahvaljujući kvaru. Prema njegovim riječima, da plovilo nije ostalo bez goriva, veoma je vjerovatno da bi nastavilo putovanje između Malte i Sicilije bez privlačenja pažnje, prenosi Kamatica.